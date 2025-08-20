augusztus 20., szerda

Csütörtökön rajt

1 órája

Keszthelyen indulásra készek a sakkórák

Keszthelyen ismét indulásra készek a sakkórák. Merthogy az idén sem nem maradhat el a 44. Keszthely Open Szalai István Nemzetközi Sakkverseny-XVI. Hévízi László Emlékverseny, amely csütörtökön veszi kezdetét.

Kerkai Attila

A közel fél évszázados múlthoz közeledve a sorrendben 44. keszthelyi sakkverseny  már csak emiatt is tiszteletet parancsoló. A 44. Keszthely Open Szalai István Nemzetközi Sakkverseny-XVI. Hévízi László Emlékverseny csütörtökön veszi kezdetét a VSZK  épületében, ahogy ez a kezdetektől megszokott.

44. Keszthely Open sakkverseny
A 44. Keszthely Open sakkverseny ismét várja a hazai és a külföldi résztvevőket. 
Fotó: A szerző

 

A viadal egykori megálmodója, majd évtizedeken át motorja, Szalai István  három évvel ezelőtt távozott az élők sorából, de a Keszthelyi Spartacus és a szervezők is szerették volna, ha a viadal nevében már az övé is szerepel. A 44. Keszthely Open 9 fordulós svájci rendszerű viadal lesz a FIDE szabályai szerint. A megnyitót csütörtökön tartják 14 órakor, a viadal augusztus 28.-ig tart a VSZK-ban.  

 

