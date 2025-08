Két zalai kerékpáros indul az ifjúsági MTB Európa-bajnokságon

Babics Zitáról (Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület) és Bruchner Mátéról (Green Zone ZKSE) van szó, akik Csuka Zsomborral (MTB Sopron-SMAFC) kiegészülve alkotják majd a magyar csapatot az északi országban. A trió a Magyar Kerékpáros Szövetség támogatásával és a három egyesület összefogásával utazik a viadalra, Egerszegről például három felnőtt segítő is velük tart.

Babics Zita, a Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület versenyzője

Fotó: ZKSE

Az együttműködésnek azért van különös jelentősége, mert az Eb-n előnyt élveznek azok a versenyzők, akik csapatban is megméretik magukat: az egyéni versenyen azokat szólítják be először a rajtba (vagyis azok kapják a jobb kiinduló pozíciókat), akik előzőleg a váltók mezőnyében is ott voltak. Ebből következik: a három magyar bringás csapatban és egyéniben is megméreti magát a kontinensviadalon.

Bruchner Máté már ismeri a kerékpáros Eb hangulatát

Egy évvel ezelőtt Bruchner Máté első éves U15-ös versenyzőként belekóstolt már az Eb hangulatába, és akkor a magyar válogatott legjobb eredményét szállítva nyolcadikként zárt.