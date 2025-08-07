Százhét váltó közt 58. hely Jönköpingben

A harmadik versenyző a soproni Csuka Zsombor, s a küldöttség még múlt vasárnap érkezett meg az ifjúsági Európa-bajnokság helyszínére. Jönköpingben azóta a Green Zone ZKSE Facebook-oldalának beszámolója szerint tréningekkel, pályabejárással, akklimatizációval, illetve egy hivatalos időmérővel töltötték az időt. Utóbbi során 950 méteres pályát teljesítettek a versenyzők, majd az általuk futott időket összeadták, s ez alapján határozták meg a váltóverseny rajtsorrendjét.

A magyar csapat három tagja, Csuka Zsombor, Bruchner Máté és Babics Zita melegít Jönköpingben.

Fotó: ZKSE

A magyar trió a 70. helyről kezdte a váltót, s a magyar csapatból Csuka Zsombor vállalta magára az első kört. És kiválóan tette a dolgát, hiszen a maga távját az 58. pozícióban fejezte be. Ebben a versenyszámban minden váltót egy lány és két fiú alkot, s a rajthoz szinte kivétel nélkül fiúk álltak oda, a második körben viszont jöttek a lányok, köztük Babics Zita is. Aki szintén jól teljesített, bár vesztett pozíciókat, ám általában fiúk előzték meg, amin nem lehet különösebben csodálkozni. A magyar váltó befutó tagja, Bruchner Máté a 78. helyen vette át a stafétát és visszanyerte az előző körben elvesztett pozíciókat, így a csapat az 58. helyen fejezte be a váltóversenyt.

Az egyéni verseny pénteken következik Jönköpingben

Ami azért is volt fontos, mert majd az Eb egyéni versenyében csak olyan kerekesek állhatnak rajthoz, akik csapatban is megmérették magukat. Ez az egyéni verseny pénteken következik, csütörtökön ugyanis a short race verseny volt soron Jönköpingben. Ezen a rövid pályás versenyen azonban csak a váltóverseny 45 legjobb kerékpárosa állhatott rajthoz.