Több mint 200 millió tao-forrás

1 órája

A Hévíz SK új utakon: zöld-fehér építkezés, minden értelemben – út, akár a csúcsig

Címkék#tao#labdarúgás#Hévíz SK#bajnokság#kézilabda#utánpótlás

Sikeres volt a fürdővárosi sportkör elmúlt nyolc havi munkája, jelentette ki Naszádos Péter polgármester. A folytatásban az építkezésre koncentrálnak – a szó fizikai és átvitt értelmében is. A Vértes Árpád sportpályán tartott sajtótájékoztatón kiderült: nyáron több kiváló szakember is csatlakozott a Hévíz SK-hoz.

Péter B. Árpád

Buza Barnabás, a Hévíz SK elnöke szerint a kitűzött célokat teljesítették, hiszen a női kézilabdacsapat bajnokságot nyert és osztályt vált, s a férfi futballgárda negyedik helye is elismerésre méltó a megyei I. osztályban. Mint mondta: ez az alap, ha tetszik: az origó, és innen indul az építkezés

Hévíz SK
Egyeztetés a sportpályán, b-j Naszádos Péter, Horváth Elemér, Sárközi István, Simon-Buza Alexandra Virág, Noé Dávid és Buza Barnabás. A Hévíz SK új utakra lépett
Fotó: Péter B. Árpád

Indul az építkezés a Hévíz SK-nál

– A kézilabdázóknál most az a fontos feladat, hogy kitapasztaljuk, hosszú idő után milyen az NB II-ben sportolni. Teljes fiatalításon esik át az együttes, és a cél a tisztességes helytállás. A lényeg, hogy maradjunk benn, és ehhez a körülmények adottak. Augusztus elején megkezdődtek a csapat edzései, és várjuk, hogy újra a pályán láthassuk a lányokat, immár magasabb osztályban – mondta Buza Barnabás, hozzátéve: a labdarúgók lassan egy hónapja készülnek, s a csapatban voltak érkezők és távozók, de továbbra is fiatalokra épít az együttes. Az első öt hely megszerzése a cél, illetve picit bátrabban megfogalmazva: a dobogó.

Optimistán indul az új bajnokság – új szakemberekkel. A cél a fiúknál a dobogó, a lányoknál pedig a biztos bennmaradás
Fotó: Péter B. Árpád

Középmezőny és dobogó

Naszádos Péter polgármester úgy véli: a lányoknál hosszú távon az NB II-es középmezőny a cél, a fiúknál pedig a következő 2-3 évben az érem megszerzése. Ezt követően akár az osztályváltás is elérhető. A kosárlabdában az a legfontosabb, hogy minél több gyermek ismerkedjen meg a sportággal, a klub egésze pedig egyre több lehetőséget kínál majd a jövőben a mozogni, sportolni vágyóknak – az ökölvívástól a lábtengóig, szabadidős elfoglaltságokig.

– A polgármesteri hivatalban most van egy mezkiállítás, amely bemutatja Zala vármegye összes klubjának szerelését. Ennek a gyűjteménynek szeretnénk egy mezmúzeumot kialakítani itt a sportcentrumban, illetve VIP-t létrehozni a tetőn. Emellett tervezzük, hogy felújítjuk a bal oldali épületünket, amelyben minőségi boksz klub működhet, és közösségi tér is kialakulhat – vázolta az elképzeléseket a városvezető. Kijelentette: a következő egy-két év egyfajta türelmi időszak, s az újraépítés jegyében telik. „Azt követően pedig jönnek majd az eredmények is”, fűzte hozzá.

A Hévíz SK fiataljai is edzésbe álltak augusztus elején
Forrás: Hévíz SK

Tao-pénzek a sikerekért

Horváth Elemér operatív igazgató arról beszélt: a jövőben Sárközi István sportigazgatóként segíti a zöld-fehér klub szakmai és módszertani munkáját. Lancz Katalinnal, a kézilabdázók eddigi szakosztályvezetőjével közös megegyezéssel szerződést bontott az egyesület, de a sportvezetőt próbálják a Hévíz SK kötelékében tartani, s elképzelhető: a jövőben kapusedzőként segíti a lányok munkáját. 

A labdarúgó szakosztályt illetően is van mozgás: két utánpótlásedző távozott, s több elismert, sokra hivatott szakember csatlakozik az egyesülethez. Simon-Buza Alexandra Virág pedig – egy nyertes pályázat révén – rekreációs szakemberként a szabadidősportokra és a közösségépítésre koncentrál majd. Horváth Elemér úgy fogalmazott: „minden korosztálynak megpróbálunk segítséget nyújtani az egészséges életmódban”. 

– Az elmúlt félévben komoly előrelépést értünk el a tao-pályázatokat illetően. A labdarúgó szakosztály nyert egy 23 fős buszt, illetve egy kilencszemélyes kisbuszt. Ezek megkönnyítik a jövőben a sportkör életét, s egyben spórolást is jelentenek. Ami kiemelkedő, hogy az Audi Hungáriától sikerült tao-forrást szereznünk, amiért köszönet illeti e céget, s természetesen kisebb támogatóinkat is. Több mint 200 millió forintot kellett összegyűjtenünk, s emögött kitartó munka van – összegzett Horváth Elemér. 

A vonyarcvashegyi I. Czenki Márk utánpótlás strandkézilabda emléktornán a Hévíz SK II második, a Hévíz SK I hatodik lett, a torna legjobb játékosának Sárompek Pannát választották

Elérjék az álmaikat

Noé Dávid körzetközponti szakmai vezető az év elején csatlakozott a Hévíz SK-hoz, ahol több mint kétszáz ifjú futballistapalántával foglalkoznak. Köztük pedig akadnak szép számmal tehetséges, mentálisan erős gyerekek, akikre – ha akarják – szép sportjövő várhat.

– Két fontos dolog van az utánpótlásban. Az egyik, hogy a szülők ránk bízzák legnagyobb kincsüket, a gyermeküket, nekünk pedig megfelelően kell velük foglalkozni, mindent megadva számukra. A másik szempont pedig az: a gyerekek azért jönnek hozzánk, mert álmaik vannak, labdarúgók szeretnének lenni, éppen ezért a saját tehetségéhez mérten mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy elérje az álmait. Valakinek ez a megye I. lesz, s akadhat olyan, akinek a válogatott – szögezte le Noé Dávid. 

 Idén is megrendezték Hévízen a kézilabdatábort, de már új helyszínen, a Lelkesné Tomann Rozália nevét viselő csarnokban
Fotó: Hévíz SK

Közösséget építenek

Simon-Buza Alexandra Virág sportrekreátorként dolgozik a klubnál július eleje óta. Fő feladata a közösségépítés, megszólítva minden korosztályt. A szakember abban segít majd, hogy a hévíziek minőségi módon tölthessék el szabadidejüket. 

– Fő feladatom, hogy közösséget építsünk: aktív, élhető közösségi hálózatot hozzunk létre Hévízen. Fontos, hogy a szépkorúakat is megszólítsuk, s bevonjuk e korosztályt a közösségi életbe, kimozgatva őket – árulta el a terveket Simon-Buza Alexandra Virág.

Nem sokkal ezelőtt elkezdődött a kétnapos Talent Cup a sportpályán, kiváló utánpótláscsapatok részvételével
Forrás: Hévíz SK

Hármas célkitűzés

Sárközi István leszögezte, úgy érzi: hazatért, hiszen „Hévíz a labdarúgóotthona”, annak ellenére, hogy Vonyarcvashegyen lakik. Korábbi fiatal tanítványai közül többen az NB I-ig jutottak, s akadnak olyan edzők a zöld-fehér klubnál, akik a szakembernél kezdtek futballozni 6-8 éves korukban. 

– A célok világosak és egyértelműek, amit a klub megfogalmazott a számomra. Az első fő irányvonal a közösségépítés és a nevelés. A második: azoknak a gyerekeknek, akik szeretnek futballozni, de nem ez lesz az életcéljuk és a hivatásuk, biztosítani a csoportban, csapatban, közösségben végzett sporttevékenységet, ami a személyiségük fejlesztését szolgálja, azon túl, hogy egészséges és vélhetően boldog emberek nőnek így fel – vázolta Sárközi István.

Azok pedig, akik tehetségesek és vállalják a munkát, eljuthatnak valamely akadémiára Hévízről. A cél, hogy olyan alapképzést kapjanak a fiatalok a fürdővárosban, amely megadja a kezdő lépést a sportolóvá válás útján a látványsportágakban: labdarúgásban, kézilabdában és kosárlabdában. 

A labdarúgó utánpótlás frissen érkezett edzői

  • Fisli András
  • Fábián Kristóf
  • Kőrösi András 
  • Károly Alex
  • Bognár Péter 
  • Kiss Konrád

 

 

 

