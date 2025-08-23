A Hévíz SK új utakon: zöld-fehér építkezés, minden értelemben – út, akár a csúcsig

Buza Barnabás, a Hévíz SK elnöke szerint a kitűzött célokat teljesítették, hiszen a női kézilabdacsapat bajnokságot nyert és osztályt vált, s a férfi futballgárda negyedik helye is elismerésre méltó a megyei I. osztályban. Mint mondta: ez az alap, ha tetszik: az origó, és innen indul az építkezés.

Egyeztetés a sportpályán, b-j Naszádos Péter, Horváth Elemér, Sárközi István, Simon-Buza Alexandra Virág, Noé Dávid és Buza Barnabás. A Hévíz SK új utakra lépett

Fotó: Péter B. Árpád

Indul az építkezés a Hévíz SK-nál

– A kézilabdázóknál most az a fontos feladat, hogy kitapasztaljuk, hosszú idő után milyen az NB II-ben sportolni. Teljes fiatalításon esik át az együttes, és a cél a tisztességes helytállás. A lényeg, hogy maradjunk benn, és ehhez a körülmények adottak. Augusztus elején megkezdődtek a csapat edzései, és várjuk, hogy újra a pályán láthassuk a lányokat, immár magasabb osztályban – mondta Buza Barnabás, hozzátéve: a labdarúgók lassan egy hónapja készülnek, s a csapatban voltak érkezők és távozók, de továbbra is fiatalokra épít az együttes. Az első öt hely megszerzése a cél, illetve picit bátrabban megfogalmazva: a dobogó.

Optimistán indul az új bajnokság – új szakemberekkel. A cél a fiúknál a dobogó, a lányoknál pedig a biztos bennmaradás

Fotó: Péter B. Árpád

Középmezőny és dobogó

Naszádos Péter polgármester úgy véli: a lányoknál hosszú távon az NB II-es középmezőny a cél, a fiúknál pedig a következő 2-3 évben az érem megszerzése. Ezt követően akár az osztályváltás is elérhető. A kosárlabdában az a legfontosabb, hogy minél több gyermek ismerkedjen meg a sportággal, a klub egésze pedig egyre több lehetőséget kínál majd a jövőben a mozogni, sportolni vágyóknak – az ökölvívástól a lábtengóig, szabadidős elfoglaltságokig.

– A polgármesteri hivatalban most van egy mezkiállítás, amely bemutatja Zala vármegye összes klubjának szerelését. Ennek a gyűjteménynek szeretnénk egy mezmúzeumot kialakítani itt a sportcentrumban, illetve VIP-t létrehozni a tetőn. Emellett tervezzük, hogy felújítjuk a bal oldali épületünket, amelyben minőségi boksz klub működhet, és közösségi tér is kialakulhat – vázolta az elképzeléseket a városvezető. Kijelentette: a következő egy-két év egyfajta türelmi időszak, s az újraépítés jegyében telik. „Azt követően pedig jönnek majd az eredmények is”, fűzte hozzá.

A Hévíz SK fiataljai is edzésbe álltak augusztus elején

Forrás: Hévíz SK

Tao-pénzek a sikerekért

Horváth Elemér operatív igazgató arról beszélt: a jövőben Sárközi István sportigazgatóként segíti a zöld-fehér klub szakmai és módszertani munkáját. Lancz Katalinnal, a kézilabdázók eddigi szakosztályvezetőjével közös megegyezéssel szerződést bontott az egyesület, de a sportvezetőt próbálják a Hévíz SK kötelékében tartani, s elképzelhető: a jövőben kapusedzőként segíti a lányok munkáját.