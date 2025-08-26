augusztus 26., kedd

Izsó névnap

A ZTE, a Hévíz és a Nagykanizsa is kitett magáért

2 órája

Lehet, jövőre a Benfica is eljön… – fantasztikus hangulat, kiváló csapatok

Fantasztikus hangulat uralkodott két napon át a fürdőváros labdarúgópályáján. A Hévíz SK első alkalommal csatlakozott a Talent Cup elnevezésű sorozathoz, amelyben 15 kiválóan felkészített dunántúli együttes vívott „vérre menő” küzdelmeket.

Péter B. Árpád

A tornát a Győri ETO FC 11 éveseket felvonultató együttese nyerte, megelőzve a Király SE-t és a ZTE FC-t, illetve olyan csapatokat, mint a Főnix, a Lendva, az MTE, az Illés Akadémia, a Veszprém és a Gyirmót. Az alsó ágon a zalai gárdák közül a Hévíz SK a harmadik, az FC Nagykanizsa a negyedik helyen zárt. 

Hévíz SK
A Hévíz SK első alkalommal rendezett Talent Cupot az U11-es csapatok számára, a jövőben pedig évente vendégül látják majd a korosztály legjobb csapatait Fotó: Pölz Anita

Hévíz SK: minőségi futballtorna

A torna kezdetén Torsa Dániel, Hévíz önkormányzati képviselője arról beszélt: még soha nem rendeztek ilyen sok és minőségi csapatot felvonultató utánpótlástornát a fürdővárosban. 

– A résztvevők a sportkapcsolatokat erősíthetik e kétnapos tornán, s nyilván lesz majd esti közös program, amelyen jobban összebarátkozhatnak a fiatalok, akiknek egy kis szórakozásra is nyílik lehetőségük – fogalmazott Torsa Dániel.

Hévíz SK
A megnyitón a futballistamúlttal rendelkező Naszádos Péter polgármester is köszöntötte a résztvevőket Fotó: Pölz Anita

Jönnek majd sztárklubok is

Horváth Elemér, a Hévíz SK operatív igazgatója leszögezte, mostantól minden évben szeretnék vendégül látni a Dunántúl legjobb U 11-es együtteseit, nemzetközivé bővítve a mezőnyt. Már most tárgyalnak például a portugál Portóval, Benficával, Sportinggal, illetve az olasz Atalantával is. 

Futballistává válni…

A házigazdák csapata az első meccs előtt
Fotó: Pölz Anita

– Az utánpótlás számunkra kulcskérdés, mert ők fogják meghatározni a jövőnket. Szeretnénk küldetésként felnőttcsapatunkba is minél több saját nevelésű játékost beépíteni, s ehhez az kell, hogy már gyerekkorban olyan élményt adjunk nekik s olyan közösséget építsünk, amely „megfertőzi” a fiatalt, aki ennek hatására is futballistává akar válni – emelte ki Horváth Elemér. 

Sokan jöttek szurkolni a gyerekeknek, s ők remek meccseket láthattak
Fotó: Pölz Anita

Lehetőséget adni

A Talent Cup sorozat Nyírbátorban indult 2022-ben. Makay Robin, a torna ötletgazdája elárulta, a cél az, hogy társadalmi színtérré alakuljon a sporttelep. Fontos, hogy a gyerekek élményhez jussanak, s persze a sport által fejlődjenek. 

– Minden korosztályban vannak kiemelkedő képességű gyerekek, de azt, hogy kiből lesz profi játékos a legvégén, ilyenkor még nem lehet megítélni. A szervezőknek, edzőknek a felelőssége abban van, hogy megteremtsük a lehetőséget, s biztosítsuk azt, amit a gyermek megérdemel – mondta Makay Robin.

A végeredmény ebben a korban még szinte másodlagos, de a fiatalok mindent beleadtak, hogy minél előrébb végezzenek
Fotó: Pölz Anita

Az alsó ág végeredménye

  • 1. Mohácsi TE 1888
  • 2. Csorna SE
  • 3. Hévíz SK 
  • 4. FC Nagykanizsa
  • 5. Tiac VSE
  • 6. Marcali FC

 

 

