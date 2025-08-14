Duplantis az egekben – A magyar gulyás újabb világcsúcsot eredményezett (galéria a Gyulai Memorial versenyről)

Ismét megtelt élettel a Nemzeti Atlétikai Központ, hiszen a 2023-as világbajnokság után újra Budapesten lépett pályára a világ legjobb atlétáinak színe-java. A Gyulai Memorialt 2011-ben rendezték meg először, s 2014-ben költözött Székesfehérvárra, ahol kiváló szervezésben, igazán családias hangulatban, roppant színvonalas versenyekre került sor 11 esztendőn keresztül. Sokan így szerettek bele Magyarországba, s évről évre visszajártak a kiváló sportvezetőről elnevezett megmérettetésre.

A rúdugró világrekorder a Gyulai Memorialon. Fotó: Bálizs Zsuzsanna

Gyulai Memorial: Duplantis jött, látott – és világcsúcsot ugrott

A verseny legnagyobb sztárja kétségkívül a napjainkban az atlétika „arcát” jelentő svéd csodagyerek, Armand Duplantis volt, aki keddig 12 alkalommal döntötte meg a rúdugrás világcsúcsát, legutóbb éppen két hónapja Stockholmban. S a megfogalmazás nem véletlen: 2022 és 2023 után Mondo – ahogy az egész világ becézi – harmadszorra is „beugrott” hozzánk, s ha már így tett, ezúttal kihasználva a remek időjárást és a kiváló atmoszférát, 6 méter 29 centiméterre tetette a lécet – s másodikra át is ugrotta azt, a 14 ezer néző hatalmas hangorkánja közepette. Ez volt a Gyulai Memorial történetének első világrekordja, nem véletlen, hogy Spriev Attila versenyigazgatóval madarat lehetett volna fogatni, amikor a világ egyik legnépszerűbb sportolója a nyakába ugrott a világcsúcsot követően.

Nem véletlenül örült ennyire a svéd fiú, hiszen mint elmondta, kiválóan érzi magát a fővárosunkban, ahova már szombaton megérkezett a családjával. S hogy minek köszönhető a fantasztikus ugrás? Mondo szerint ebben a magyar gulyásnak is fontos szerepe van, hiszen vasárnap azt evett, és a magyar hungarikum is hozzásegítette a szárnyaláshoz. Nem is zárta ki, hogy az ünneplés során ismét kipróbálja majd, egy jó magyar sör kíséretében. Aligha kell ennél jobb országimázs-erősítés...

Duplantis arca mindent elárul... Fotó: Bálizs Zsuzsanna

Halász Bence új egyéni csúccsal, 83 méter feletti dobással diadalmaskodott

Duplantis „űrugrása” mellett is akadtak persze kiváló eredmények, amelyek közül a legörömtelibbet Halász Bence fantasztikus egyéni csúcsa jelentette. Olimpiai ezüst- és világbajnoki bronzérmesünk élete formájában versenyezve sorra hozta az elmúlt hetekben a 81 méter feletti eredményeket, s a harmadik sorozatban 81 méter 85 centiméterig hajította a kalapácsot. Ezt követően azonban érkezett a kanadaiak még mindig csak 23 éves, bajuszával és különleges hajával favágóra emlékeztető olimpiai és világbajnoka, Ethan Katzberg, aki 3 centivel Bence elé került.