Duplantis az egekben – A magyar gulyás újabb világcsúcsot eredményezett (galéria a Gyulai Memorial versenyről)
Roppant színvonalas versenyeket hozott, és hatalmas sikerrel zárult a 15. alkalommal megrendezett Gyulai István Memorial, az idei év egyik legszínvonalasabb magyarországi sporteseménye. A Gyulai Memorialon ezúttal világcsúcs is született.
Ismét megtelt élettel a Nemzeti Atlétikai Központ, hiszen a 2023-as világbajnokság után újra Budapesten lépett pályára a világ legjobb atlétáinak színe-java. A Gyulai Memorialt 2011-ben rendezték meg először, s 2014-ben költözött Székesfehérvárra, ahol kiváló szervezésben, igazán családias hangulatban, roppant színvonalas versenyekre került sor 11 esztendőn keresztül. Sokan így szerettek bele Magyarországba, s évről évre visszajártak a kiváló sportvezetőről elnevezett megmérettetésre.
Gyulai Memorial: Duplantis jött, látott – és világcsúcsot ugrott
A verseny legnagyobb sztárja kétségkívül a napjainkban az atlétika „arcát” jelentő svéd csodagyerek, Armand Duplantis volt, aki keddig 12 alkalommal döntötte meg a rúdugrás világcsúcsát, legutóbb éppen két hónapja Stockholmban. S a megfogalmazás nem véletlen: 2022 és 2023 után Mondo – ahogy az egész világ becézi – harmadszorra is „beugrott” hozzánk, s ha már így tett, ezúttal kihasználva a remek időjárást és a kiváló atmoszférát, 6 méter 29 centiméterre tetette a lécet – s másodikra át is ugrotta azt, a 14 ezer néző hatalmas hangorkánja közepette. Ez volt a Gyulai Memorial történetének első világrekordja, nem véletlen, hogy Spriev Attila versenyigazgatóval madarat lehetett volna fogatni, amikor a világ egyik legnépszerűbb sportolója a nyakába ugrott a világcsúcsot követően.
Nem véletlenül örült ennyire a svéd fiú, hiszen mint elmondta, kiválóan érzi magát a fővárosunkban, ahova már szombaton megérkezett a családjával. S hogy minek köszönhető a fantasztikus ugrás? Mondo szerint ebben a magyar gulyásnak is fontos szerepe van, hiszen vasárnap azt evett, és a magyar hungarikum is hozzásegítette a szárnyaláshoz. Nem is zárta ki, hogy az ünneplés során ismét kipróbálja majd, egy jó magyar sör kíséretében. Aligha kell ennél jobb országimázs-erősítés...
Halász Bence új egyéni csúccsal, 83 méter feletti dobással diadalmaskodott
Duplantis „űrugrása” mellett is akadtak persze kiváló eredmények, amelyek közül a legörömtelibbet Halász Bence fantasztikus egyéni csúcsa jelentette. Olimpiai ezüst- és világbajnoki bronzérmesünk élete formájában versenyezve sorra hozta az elmúlt hetekben a 81 méter feletti eredményeket, s a harmadik sorozatban 81 méter 85 centiméterig hajította a kalapácsot. Ezt követően azonban érkezett a kanadaiak még mindig csak 23 éves, bajuszával és különleges hajával favágóra emlékeztető olimpiai és világbajnoka, Ethan Katzberg, aki 3 centivel Bence elé került.
Ez azonban csak felpaprikázta a szombathelyi Dobó SE versenyzőjét, aki 83 méter 18 centis, elképesztően nagy egyéni csúcsot hajított, ami a világ idei legjobb eredménye is egyben. Ezzel pedig mindenkit maga mögé utasított, ráadásul több mint egy méterrel megjavította egyéni csúcsát is, ami a szeptember közepén kezdődő tokiói világbajnokság előtt több mint biztató.
S hogy mi játszódott le a fejében, amikor nagy riválisa megelőzte az ötödik sorozatban? Erről így mesélt:
„Már a 81.85-nek is örültem, de aztán Ethan három centivel megelőzött. Amikor kiírták neki a 81.88-at, ekkor az első gondolatom az volt, hogy itt vagyok, magyar parasztgyerek, keménynek kell lennem, nem hagyhatom, hogy megint letaszítsanak az első helyről” – emlékezett a két évvel ezelőtt, éppen augusztus 20-án megrendezett világbajnoki döntőre, ahol sokáig vezetett, végül bronzérmes lett – ekkor robbant be Katzberg a köztudatba és lett a semmiből világbajnok.
Gyulai MemorialFotók: Bálizs Zsuzsanna
Kitettek magukért a magyar atléták
A két fantasztikus eredményen kívül fedettpályás Európa-bajnokunk, Molnár Attila is alaposan kitett magáért, nagyon erős mezőnyben negyedik lett, ráadásul új országos csúccsal, ami immár 44.74 másodperc. A másik magyar sprinter, a parádés mezőnyben 100 méteren versenyző Takács Boglárka szép futással ért be hatodik helyen, példaképe, a női atlétika koronázatlan királynője, a háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok Shelly-Ann Fraser-Pryce melletti pályán futva, majd hosszú percekig osztotta az autogramokat és készítette a szelfiket a roppant lelkes magyar fiatalokkal. Férfi 60 méteren a jelenlegi leggyorsabb magyar ember, Illovszky Dominik 6.63-as versenycsúccsal diadalmaskodott.
Férfi súlylökésben, mondhatni „félig hazai” sikernek tapsolhatott a közönség, ugyanis 22.33 méterrel nyert a nagypapája révén magyar származású világbajnok, olimpiai ezüstérmes amerikai Joe Kovacs, vagy ahogy otthon szólítják, Józsi, aki a vas megyei Szentpéterfáról származik – s ha focirajongóknak is ismerős lenne a település, nem véletlen, hiszen ez a válogatott és a Ferencváros kiválósága, Varga Barnabás szülőfaluja is.
Az európai női atlétika legnagyobb sztárja, az olimpiai és világbajnok holland sík- és gátfutó, Femke Bol is indult a Gyulai Memorial-en, s 400 méter gáton meggyőző fölénnyel diadalmaskodott is. A Bambinak is becézett sportolót szintén imádták Budapesten, ő is számtalan rajongónak okozott örömet a közös képekkel.
A verseny legjobb eredménye után járó Dr. Spiriev Bojidar Trófeát a világcsúcsot jegyző Armand Duplantis kapta, míg a legjobb magyar atlétának járó díjakat Halász Bence és Tóth Anna érdemelték ki. A szervezőbizottság ezúttal is csillagos ötösre vizsgázott, Spiriev Attila, Deutsch Péter és Gyulai Miklós kiváló munkát végzett.
Fantasztikus pillanatokkal és örök emlékekkel zárult tehát a 15. Gyulai István Memorial Budapesten, s a rengeteg fiatalt elnézve minden bizonnyal akadnak majd, akik az itt látott sztárok hatására kezdenek sportolni. Ez pedig talán a legjobb hozadéka lehet a versenynek.
15. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL, BUDAPEST
FÉRFIAK
60 m (+0.3): 1. ILLOVSZKY DOMINIK 6.63, 2. D. Williams (jamaicai) 6.66, 3. Matsoso (dél-afrikai) 6.67, …8. Pap Márk 6.85, 9. Takács Ábel 6.88 100 m (-0.4): 1. Kishane Thompson (jamaicai) 9.95, 2. Saminu (ghánai) 10.01, 3. Simbine (dél-afrikai) 10.01, …9. Illovszky Dominik 10.40 200 m (-0.4): 1. Bryan Levell (jamaicai) 19.69, 2. Van Niekerk (dél-afrikai) 20.07, 3. Richardson (dél-afrikai) 20.30 400 m: 1. Muzala Samukonga (zambiai) 44.11, 2. J. Richards (trinidadi) 44.14, 3. McRae (amerikai) 44.16, 4. Molnár Attila 44.74 – új országos csúcs, régi: 44.84, Molnár és Enyingi Patrik, mindkettő 2025, …6. Enyingi Patrik 45.34 800 m: 1. Laban Kipkorir Chepkwony (kenyai) 1:42.96, 2. English (ír) 1:43.37, 3. Meziane (francia) 1:43.71, …12. Huller Dániel 1:46.69, Kubasi János iramfutó volt
3000 m: 1. Matthew Kipchumba Kipsang (kenyai) 7:33.23, 2. Herrera (mexikói) 7:33.58, 3. Chelimo (ugandai) 7:33.93, …15. Palkovits István 7:46.27 – új országos csúcs, régi: 7:46.42, Szögi István, 2024, 16. Szögi István 7:53.18 110 m gát (+0.2): 1. Cordell Tinch (amerikai) 13.20, 2. Parchment (jamaicai) 13.24, 3. Edwards (amerikai) 13.26, …8. Eszes Dániel 13.91, 9. Szeles Bálint 13.99 Magas: 1. Haszegava Naoto (japán) 227, 2. McEwen (amerikai) 224, 3. Nyikitin (ukrán) 224, …6. Török Gergely 218 Rúd: 1. Armand Duplantis (svéd) 629 – világcsúcs, régi: 628, Duplantis, 2025, 2. Karalisz (görög) 602, 3. Marschall (ausztrál) 582, …7. Böndör Márton 562 Távol: 1. Simon Batz (német) 807 (-0.3), 2. Tentoglu (görög) 805 (-0.4), 3. Anvarov (üzbég) 805 (-0.1)
Súly: 1. Joa Kovacs (amerikai) 22.33, 2. Walsh (új-zélandi) 21.52, 3. Enekwechi (nigériai) 21.15, …9. Fekete István 17.84 Kalapács: 1. HALÁSZ BENCE 83.18, 2. Katzberg (kanadai) 81.88, 3. Kohan (ukrán) 80.84, …7. Rába Dániel 74.75, 8. Szabados Ármin 74.63, 9. Varga Donát 73.03, 11. Czeller Gábor 72.83
NŐK
100 m (-0.4): 1. Marie Josée Ta Lou-Smith (elefántcsontparti) 10.97, 2. Tina Clayton (jamaicai) 10.99, 3. S. Jackson (jamaicai) 11.00, …6. Takács Boglárka 11.26 200 m (-0.3): 1. Ashanti Moore (jamaicai) 22.31, 2. Ofili (nigériai) 22.31, 3. Neita (brit) 22.37, …8. Sulyán Alexa 23.54 400 m: 1. Lieke Klaver (holland) 50.11, 2. Oketch (kenyai) 50.69, 3. Lear (amerikai) 50.94, …9. Molnár Janka 53.67 1500 m: 1. Georgia Griffith (ausztrál) 3:58.25, 2. M. Pérez (spanyol) 3:59.22, 3. MacLean (amerikai) 3:59.35, Kéri Bianka iramfutó volt 100 m gát (-0.4): 1. Nadine Visser (holland) 12.43, 2. Armstrong (amerikai) 12.59, 3. Clemons (amerikai) 12.74, …6. Tóth Anna 12.94, …8. Kozák Luca 13.00, _., 9. Répási Petra 13.43 400 m gát: 1. Femke Bol (holland) 52.24, 2. Van den Broeck (belga) 54.50, 3. J. Jones (amerikai) 54.61, …7. Mátó Sára 55.53 Rúd: 1. Tina Sutej (szlovén) 473, 2. McTaggart (új-zélandi) 467, 3. Svábíková (cseh) 467, …7. Klekner Hanga 451 Távol: 1. Claire Bryant (amerikai) 671 (+0.4), 2. Smith (jamaicai) 667 (+0.8), 3. Burks 664 (0.0), …7. Bánhidi-Farkas Petra 634, 8. Lesti Diana 621
