A kupameccsek is jól jöttek nekik

12 perce

Németfalu 26 év után ünnepelhetett ismét – Csóbor László mindkét bajnoki címben benne volt

Címkék#Zala#Észak#Megyei III. osztály#Csóbor László#bajnokcsapat#Németfalu

A Zala vármegyei labdarúgó bajnokság III. osztály Északi csoportjában 26 éve vártak már egy újabb sikerre Csóbor Lászlóék. Nem véletlenül említjük a Göcsej SE Németfalu játékosának a nevét, hiszen ahogy az 1999-es, úgy a 2025-ös bajnokcsapatnak is tagja volt az együttes rangidős futballistája.

Kerkai Attila

Maradva az évszámoknál: a Göcsej SE Németfalu most már elmondhatja magáról azt is, hogy a XX. században és a XXI. században is nyert bajnoki címet, sőt: két különböző évezredben is! Csóbor László az 1998-99-es és a 2024-25-ös bajnokcsapatnak is tagja volt. A 46 éves sportember a maga és a csapat sikerén túl annak is örült, hogy együttese adta a legutóbbi bajnokság gólkirályát Bertók József személyében, aki 31 találatig jutott. Így  aztán végképp teljes a sikerük. 

Göcsej SE Németfalu III. osztály Észak bajnok
A Göcsej SE Németfalu a  III. osztály Északi csoportjának bajnoka. Huszonhat évet vártak az újabb sikerre. A képen az alsó sor jobb felében kezében pólóval Csóbor László, aki mindkét bajnoki címnek részese volt. 
Fotó: Göcsej SE

Csóbor László lett a "szóvivő", mint rangidős játékos, aki beszámolt arról, hogyan élték meg a sikert Péteri Gáspár edző tanítványai. Jó sokat, 26 évet vártak az újabb elsőségre a ma labdarúgó III. osztály Északi csoportnak  nevezett (korábban városkörnyéki) osztályban. 

Az az igazság, hogy régóta szerettük volna, ha újra bajnoki címet nyernénk említette Csóbor László.  Előtte már harmadikok lettünk a bajnokságban, vagyis ott voltunk az élbolyban, de most mindent feláldoztunk azért, hogy senki ne kerüljön elénk. 

A kupameccseken is edződhettek

S hogy mit jelent a mindent feláldozás? 

Alárendeltünk mindent  a futballnak, ami az edzések látogatottságán és az elvégzett munkán is látszott említette Csóbor László. Sőt, a Zala Vármegyei Kupában is  sokáig jutottunk, a kupatalálkozókat edzésként is felfogtuk, és a végén az országos főtáblára kerülésért játszhattunk, de az már nem jött össze. A miénk olyan kicsi falu, hogy ez nagy siker, emiatt is ünnepeltük meg ezt a bajnoki címet, viszont nem gondolkodhatunk a magasabb osztályba lépésen. Vannak kifejezetten helyi játékosok, de a többiek is kötődnek valamilyen formában Németfaluhoz. Vagy a nagyszülők révén, vagy más családi kötelék által. 

A Göcsej SE Németfalu nem várna újabb 26 esztendőre...

A Göcsej SE csapata heti egy edzéssel készül a bajnokikra, és Csóbor László elmondása szerint 10-12 játékos mindig ott van ezeken a tréningeken, de az fontos szempont, hogy ki, mikor van  délelőttös, illetve délutános műszakban. 

Ez a hobbink válaszolta Csóbor László  arra a kérdésre, hogy miért futballoznak ilyen kitartóan. Amatőr szinten másként ez nem menne. A csapat 1978-ban megszűnt, és sokáig, egészen az 1994-es újraindításig nem volt felnőtt együttes a faluban. Harmincegy éve, a csapat indulásánál fiatal srácként már én is ott voltam, aztán jött az 1999-es bajnoki cím. Még egy bajnoki címet jó lenne nyerni. Talán nem kell majd újabb 26 évet várni rá.  

 

