FAI Ultrakönnyű Repülők Világbajnoksága

1 órája

Ferinc Vince lezárt egy 33 éves sorozatot – 4. helyezés a vb-n

Címkék#ultrakönnyű repülő#világbajnokság#Franciaország#Ferinc Vince

Kategóriájában, az autogyrók mezőnyében a negyedik helyezést szerezte meg a 19. FAI Ultrakönnyű Repülők Világbajnokságán a dél-zalai repülősök kötelékéből Ferinc Vince és párosbeli társa, Dömötör Zsolt Franciaországban. Ferinc Vince ezzel a viadallal tett pontot 33 éves sportpályafutása végére.

Kühne László

Az egyhetes világbajnoki küzdelmek alatt az ultrakönnyű repülőknek, köztük a "sárkányosoknak" és az autogyrósoknak is a korábbiakhoz hasonlóan számos feladatot kellett teljesíteniük az egyes versenynapok során. Ferinc Vince a 4. helyen végzett. 

Ferinc Vince világbajnokság 4. helyezés
A franciaországi vb-n indul t magyar csapat. Középen Ferinc Vince, mellette balról Dömötör Zsolt. 
Forrás: Ferinc Vince

A világbajnoki cím is közel volt 

- Nagyon jól indítottunk a vb kezdetén a saját mezőnyünkben, mivel a célra szállással és navigációs feladatokkal úgy mentünk, hogy az ott mutatott tendenciákkal még a világbajnoki cím is kézzel fogható közelségbe kerülhetett - kezdte mostani vb-tapasztalatait összegezve Ferinc Vince. - Aztán viszont, el kell ismernem, saját hibából vettek el tőlünk pontokat az újabb számok során. Úgy fogalmaznék, talán tíz, majd egy másodpercen múlt a címünk esélye, viszont beismerve, én követtem el a bakikat. Utána még volt egy kevésbé topteljesítményű szériánk, nem ment a legjobban, de akkor az összesen bezsebelt cirka 1500 pontunk vállalhatónak mondható. A franciák például az időbeni hátsó számokban jöttek fel végül az ezüstéremig, míg a csehek a végig egyenletes teljesítményükkel nyerték meg kategóriánk világbajnokságát.

Ferinc Vince búcsúzik

Ferinc Vince korábbi elmondása alapján ezzel a franciaországi világbajnoksággal tett pontot 33 esztendős, világeseményeken történt, pontosítva: indulóként abszolvált sorozatára. 

Ferinc Vince (aki 2016-ban világbajnoki címet is szerzett) és Dömötör Zsolt azt a magyar válogatottat képviselte és segítette negyedik helyezésével, amely az összesített csapatverseny során végül a hatodik helyen zárt Franciaországban, Metz térségében. 

 

