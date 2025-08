Ferinc Vince a szombaton kezdődő franciaországi világbajnokságon zárja le a 33 éves utazást

A sportembert már a világverseny helyszínén, a franciaországi Metz közelében fekvő Chambley városka repterén értük utol tegnap. Ferinc Vince a közelmúltban töltötte be 70. életévét és a viadalon 33 éves nemzetközi pályafutásának megkoronázására készül. A nagy utazás 1992-ben kezdődött egy spanyolországi vb-vel, az azóta eltelt évtizedekben pedig követték egymást az újabb világesemények, melyek közül a csúcsot minden bizonnyal a 2016-os vb jelentette, ahol Ferinc Vince kategóriája legjobbjának bizonyult. Menet közben rendezőként is jegyzett több nemzetközi seregszemlét, az ultrakönnyű repülők világbajnokságának pedig úgy fut neki: ez lesz az utolsó, visszavonul szeretett sportágától.

Ferinc Vince biztos benne: velük is számolniuk kell a riválisoknak

Fotó: archív/Szakony Attila

– Már javában készülünk, a társam a levegőben ezúttal is Dömötör Zsolt lesz, mint 2019 óta mindig – árulta el az immár az autogiro kategóriában érdekelt pilóta, akit az esélyekről is megkérdeztünk. – Itt vannak a világbajnoki címvédő lengyelek, a csehek mindig jók, házigazdaként nyilván a franciák is erősek lesznek és akkor a németekről még nem is szóltam. Ám valamennyien tudják: velünk is számolni kell.

Ferinc Vince szombaton kezdi utolsó vb-jét

Az ultrakönnyű repülők tizenkilencedik világbajnoksága hivatalosan augusztus 9-én kezdődik és 15-ig tart Franciaországban.