Nagy meglepetés: kikapott az FC Nagykanizsa

Az FC Nagykanizsa tavaly kétszer is 3-1-re győzte le tegnapi ellenfelét, így a piros-kékek háza táján joggal bízott benne mindenki, hogy a csapat e forduló után is tartani tudja eddigi hibátlan mérlegét.

A labdával Őri Bálint az FC Nagykanizsa Majos elleni, hazai bajnokiján.

Fotó: Szakony Attila

Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa 2-1 (0-1)

Szekszárd, 200 néző. Jv.: Fehérvári.

FCN: Mikler – Őri B., Eckl, Szanyi, Nemes – Godzsajev (Vékony, 81.), Lőrincz A. – Vajda (János, 64.), Medgyesi (Nagy, 64.), Horváth B. (Cserkuti-Németh, 64.) – Dragóner (Lőrincz B., 81.). Edző: Gabala Krisztián.

Gólszerző: Ágics (54.), Aréna (60. - 11-esből), illetve Dragóner (19. - 11-esből). Kiállítva: Eckl (79.).

A vendégek kezdeményeztek, de esemény nélkül telt el az első negyedóra, majd a Horváth B. lerántásáért megítélt büntetőből vezetést szerzett a Kanizsa. Nagy melegben zajlott a mérkőzés - emiatt a félidő felénél ivószünetet is beiktattak - nyilván ez a körülmény sem segítette különösebben a jó iramú és kreatív futball kialakulását. Az éllovas uralta a játékot, birtokolta a labdát, illetve ha elvesztette azt, magas letámadással gyorsan visszaszerezte. A 34. percben egy medvepuszi után a vendégek kapitányát, Godzsajevet kellett ápolni, de folytatni tudta a játékot, majd rögtön ez után szöglet utáni fejest kellett hárítania a hazai kapusnak. A 40. percben Medgyesi mellkasával továbbította a labdát a védők közül kiugró Dragóner elé, ő azonban ajtó-ablak helyzetben nem tudott elgurítani a kapus mellett.

A szünetben mintha kicserélték volna az FC Nagykanizsa csapatát

Fordulás után váratlanul egyenlített a házigazda, majd védelmi megingás után büntetőhöz jutott és már vezett. Kanizsai részről nyoma sem volt az első félidő magabiztos játékának, az óra pedig hirtelen rettentően felgyorsult. A helyzeten a cserék sem javítottak, a hajrá kezdetén pedig úgy tűnt, Eckl második sárgája és kiválása végképp elrontotja az estét. A végén a Kanizsa tíz emberrel is szorongatott, ám a hazai kapus a 88., majd a 93. percben is nagyot védett, megőrizve csapata vezetését.

Az FC Nagykanizsa legutóbb májusban, a Ferencváros második csapatának vendégeként kapott ki bajnoki mérkőzésen.