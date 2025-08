FC Nagykanizsa: a főszerepben Lőrincz Bence – ilyen egy igazi támadó (edzői nyilatkozattal, galéria)

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoport 2. fordulója következett szerdán és az FC Nagykanizsa a nyitányon aratott balatonlellei sikerét követően ismét a három pont megszerzésének reményében lépett pályára. Az ellenfél, a Siófok jó erőkből áll, ezért sem mehetett biztosra Gabala Krisztián együttese.

Az FC Nagykanizsa játékosa, Vajda Roland (kékben) harcol a labdáért a Siófok elleni találkozón.

Fotó: Pezzetta Umberto

FC Nagykanizsa–BFC Siófok 2-0 (0-0)

Nagykanizsa, 400 néző. Jv.: Maml.

FC Nagykanizsa: Mikler D. – Godzsajev (Horváth B., 58.), Vékony, Eckl – Ekker (Varga D., 75.), Medgyesi (Lőrincz B., 58.), Lőrincz A., Baglady, Nemes – Cserkuti-Németh (Dragóner F., 75.), Vajda (János N., 80.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerző: Lőrincz B. (67. - 11-eből, 88.).

Kiállítva: Rácz (65.).

Új fiúk a porondon

Ismét bővült az FC Nagykanizsa kerete, hiszen a szerdai meccs napján jelentették be, hogy a dél-zalaiak leigazolták Nagy Eriket (Kozármisleny) és az NB I.-es múlttal is rendelkező Kállai Zalánt, aki a Mezőkövesd és a DVTK csapataiban is szerepelt.

A többi nyári érkezővel így már kijelenthető, hogy komoly erősítés ment végbe Nagykanizsán és a bajnokesélyes titulus is jár a zalaiaknak. A meccseket viszont a pályán kell megnyerni. Az FC Nagykanizsa a szerdai, első hazai találkozóján kissé talán óvatosan kezdett a szépszámú néző előtt, de aztán átvette az irányítást. Jöttek a helyzetek is, de ezek azért nem voltak ziccerek, viszont a hazai fölény megkérdőjelezhetetlen volt. A 40. percben viszont a hazai kapusnak, Miklernek kellett nagyot védenie egy nagy Siófok-helyzetnél.

A jó csere: Lőrincz Bence főszereplő lett!

A második félidő hasonló mederben kezdődött, vagyis hazai labdabirtoklással, de gól nélkül. Kettős cserére szánta el magát a kanizsai szakvezető, és ez fordulatot hozott. A 65. percben Rácz lerántotta a csereként beálló Horváth Balázst, a másik csere, Lőrincz Bence volt az ítéletvégrehajtó, aki laposan, biztosan helyezett a kapuba, 1-0. Rácz Dániel megkapta a piros lapot, innentől a Siófok emberhátrányban játszott, a 89.percben viszont Lőrincz Bence pontot tett mindennek a végére: a 88. percben egy kipattanó labdát kíméletlenül vágta 8 méterről a kapuba, 2-0!