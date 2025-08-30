40 perce
Az FC Nagykanizsa vasárnap a PMFC ellen köszörülheti ki a szekszárdi csorbát
A hétközi fordulóban elszenvedett meglepő vereség után vasárnap rangadó vár a címvédőre a labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában. Az FC Nagykanizsa vendége a Pécsi MFC lesz, a találkozó 17.30-kor kezdődik az Olajbányász-stadionban.
Az újabb fellépés kapcsán előbb a szerdai tanulságokról kérdeztük Gabala Krisztiánt, az FC Nagykanizsa edzőjét.
– Minden csapat életében vannak mérkőzések, amelyek nem a tervek szerint alakulnak – kezdte. – Ez számunkra egy ilyen volt: felébresztettük a már haldokló ellenfelünket, utána pedig nem tudtunk olyan minőségi változást adni, amivel eredményesek lehettünk volna. A tanulságokat átbeszéltük, remélem nem fognak előfordulni azok a hibák még egyszer. Természetesen gratulálok a Szekszárdnak, mert több mint a maximumot kihozta a mérkőzésből.
Gabala Krisztián kérdésünkre úgy reagált: a szerdai botlás nem növeli meg a PMFC elleni meccs jelentőségét.
Igazi rangadóra számít az FC Nagykanizsa edzője
– Ez a találkozó független minden más mérkőzéstől, mert a bajnokság legelején vagyunk – fogalmazott. – Fontos lesz a vasárnapi összecsapás mindkét csapat számára, de semmi több. Természetesen győzelemre fogunk játszani a bajnokság egyik bajnokesélyese ellen is. A kellő motiváció mellett a szenvedély nagy szerepet játszhat, ezért igazi rangadóra számítok.
A csapatból a Szekszárdon kiállított Eckl Patrik hiányzik majd eltiltás miatt, rajta kívül Nagy Eriknek van kisebb sérülése, de ő várhatóan bevethető lesz.