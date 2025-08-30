Az FC Nagykanizsa vasárnap a PMFC ellen köszörülheti ki a szekszárdi csorbát

Az újabb fellépés kapcsán előbb a szerdai tanulságokról kérdeztük Gabala Krisztiánt, az FC Nagykanizsa edzőjét.

Gabala Krisztián, az FC Nagykanizsa vezetőedzője: A kellő motiváció mellett a szenvedély nagy szerepet játszhat, ezért igazi rangadóra számítok. Fotó: Szakony Attila

– Minden csapat életében vannak mérkőzések, amelyek nem a tervek szerint alakulnak – kezdte. – Ez számunkra egy ilyen volt: felébresztettük a már haldokló ellenfelünket, utána pedig nem tudtunk olyan minőségi változást adni, amivel eredményesek lehettünk volna. A tanulságokat átbeszéltük, remélem nem fognak előfordulni azok a hibák még egyszer. Természetesen gratulálok a Szekszárdnak, mert több mint a maximumot kihozta a mérkőzésből.

Gabala Krisztián kérdésünkre úgy reagált: a szerdai botlás nem növeli meg a PMFC elleni meccs jelentőségét.

Igazi rangadóra számít az FC Nagykanizsa edzője

– Ez a találkozó független minden más mérkőzéstől, mert a bajnokság legelején vagyunk – fogalmazott. – Fontos lesz a vasárnapi összecsapás mindkét csapat számára, de semmi több. Természetesen győzelemre fogunk játszani a bajnokság egyik bajnokesélyese ellen is. A kellő motiváció mellett a szenvedély nagy szerepet játszhat, ezért igazi rangadóra számítok.

A csapatból a Szekszárdon kiállított Eckl Patrik hiányzik majd eltiltás miatt, rajta kívül Nagy Eriknek van kisebb sérülése, de ő várhatóan bevethető lesz.