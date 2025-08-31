57 perce
FC Nagykanizsa: küzdelmes három pont (galéria)
A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjának 6. fordulójában rangadót rendeztek az Olajbányász-stadionban. A házigazda FC Nagykanizsa a kezdés előtt csupán egy ponttal vezetett a tabellán a vendég Pécsi MFC előtt, ám ez a különbség a végére négyre nőtt.
Az FC Nagykanizsa a hétközi fordulóban meglepő vereséget szenvedett Szekszárdon, ezek után különösen fontos lett számukra az a három pont, amit vasárnap lehetett megszerezni.
FC Nagykanizsa - Pécsi MFC 1-0 (1-0)
Olajbányász-stadion, 400 néző. Jv.: Takács Á.
FCN: Mikler - Nemes, Vékony, Szanyi, Ekker - Godzsajev, Lőrincz A. - Vajda (Medgyesi, 62.), Baglady, Lőrincz B. (Cseruti-Németh, 69.) - Dragóner (Horváth B., 62.). Edző: Gabala Krisztián.
Gólszerző: Vajda (4.).
Veszélyes pécsi szabadrúgás után kontrát vezetett a Kanizsa. A támadás végén a jobb oldalon Vajda elé került a labda, aki még elfektetett egy védőt, majd higgadtan a bal alsó sarokba helyezett, 1-0. Nem finomkodtak a felek, élénk volt az iram, illetve a játékosok a kemény belépőktől sem riadtak vissza. A játék jobbára a mezőnyben zajlott, de helyzetek nélkül sem volt unalmasnak mondható. Ha más nem, a játékvezető ítéletei borzolták a kedélyeket - a bírónak mindkét kispadnál fel kellett lépnie nyugtatólag. A 30. percben Lőrincz B. bal oldali beadására a hosszún Vajda érkezett, de fölé fejelt. A tavaly még pécsi játékost különös becsvágy fűtötte ezúttal. A 36. percben a baranyaiak is eltalálták a kaput: Jasper veszélyes lövését Mikler látványos vetődéssel kiütötte. A 43. percben Lőrincz B. keveredett még nagy helyzetbe, de túl közel került a kapushoz.
Az FC Nagykanizsa szünet után inkább már csak védekezett
Lőrincz A. léc alá tartó, de a kapus által szögeltre piszkált szabadrúgása vezette fel a második félidőt. A Kanizsa kisebb hangsúlyt fektetett már a támadásokra, így a játék kevésbé volt érdekfeszítő, mint az első félidőben, az összecsapás keménysége viszont változatlanul fennmaradt. Ápolások és egyéb huzavonák miatt sokat állt a játék, de minden eltelt másodperccel közelebb jött a hazai siker, s annek azért lehetett örülni. A hajrában a házigazda már alig birtokolta a labdát, csak az ellenfél akcióit igyekezett elrontani. A hosszú hosszabbítás perceiben Mikler két szép védéssel is észrevetette magát.
FC Nagykanizsa–PécsFotók: Szakony Attila
Az FC Nagykanizsa visszatért tehát a győztes útra és tartja a lépést az élmezőny csapataival.
Gabala Krisztián: "Sajnálom, hogy az első félidőben nem zártuk le a találkozót, ez eredményezte, hogy a találkozó vége meglehetősen feszült lett. Tudatos találatot szereztünk, kihagytunk ajtó-ablak helyzetet, akadt - szerintem tévesen - meg nem adott gólunk, szóval összességében uraltuk a mérkőzést. Ráadásul az ellenfél átlövéseken kívül nem tudott a kapunk közelébe jutni. Elégedett vagyok a csapat teljesítményével és az eredménnyel is."