FC Nagykanizsa: továbbjutás a női labdarúgó Magyar Kupában

Az FC Nagykanizsa az elmúlt hétvégén mutatkozott be a női Magyar Kupában: Domján Péter tanítványai Pécsett léptek pályára.

Az FC Nagykanizsa csapata a pécsi továbbjutás után.

PVSK–FC Nagykanizsa 0-2 (0-0)

Pécs. Jv.: Barta.

FCN: Vékási – Molnár R., Szabó Zs., Nagy J. (Kápics), Farkas Cs., Pintér D., Németh P., Szokol (Czöpek), Keppel, Gergelics, Domján-Köröcz. Edző: Domján Péter.

Gólszerzők: Pintér D. (57.), Gergelics (87.).

A kanizsai hölgyek voltak a kupameccs esélyesei, s ennek megfelelően is futballoztak. Pedig a teljes keretükből 3-4 játékos is hiányzott.

FC Nagykanizsa: "kettős rangadó" következik

Időközben kiderült, hogy a harmadik körben a piros-kékek ellenfele a szintén az NB II. Nyugati csoportjában szereplő Dunaújváros FC lesz. A meccset vasárnap (augusztus 31.) rendezik meg: az FCN 15.30 órás kezdéssel, vendégként lép pályára. Mindez azért is érdekes, mert előző nap a női futsal NB I.-ben kezdi meg szereplését a gárda, s ráadásul Debrecenben. Egy biztos: ez a hétvége logisztikai szempontból is remek felmérő lesz a zalaiaknak, nem beszélve a sportszakmai kihívásokról.