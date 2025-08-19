augusztus 19., kedd

Élre lőtték csapatukat

46 perce

A Lőrincz-Dragóner duó lesz a nyerő páros? – az edző elmondta, mit gondol erről

Címkék#Gabala Krisztián#Labdarúgó NB III.#FC Nagykanizsa#délnyugat

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában az FC Nagykanizsa állt az élre, köszönhetően a vasárnapi, Majosi SE elleni hazai 3-0-s sikerének. Az FC Nagykanizsa szakvezetője pont ilyen mérkőzésre számított, és beszélt a két gólszerzőről is.

Kerkai Attila

A mezőnyben százszázalékos a kanizsai együttes, akárcsak a Ferencváros II. csapata, amely még nem vesztett pontokat. Az FC Nagykanizsa most azzal előzi meg a fővárosiakat, hogy jobb a gólkülönbsége. Ezért nem volt például mindegy Gabala Krisztián együttesének, hogy vasárnap hazai pályán milyen arányban nyer a Majosi SE ellen a labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában. Lőrincz Bence és Dragóner Filip az élre lőtte csapatát. 

FC Nagykanizsa NB III. labdarúgás
Az FC Nagykanizsa játékosa, Lőrincz Bence (17) robog a kapu felé. Remekül kezdte az új szezont. 

Az FC Nagykanizsa edzője ilyen meccset várt

Lőrincz Bence a 9. percben szerzett vezetést, de ezt nem követték újabb hazai találatok. Mígnem beállt Dragóner Filip, aki gyorsan bizonyította: ért a góllövéshez. A támadó előbb akcióból talált be, majd szabálytalanul szerelték, és a büntetőt is magabiztosan értékesítette. Erre mondják, jó igazolás volt!
Nagy kíváncsisággal néztünk a találkozó elé, mert egy hasonló stílusú és filozófia mentén működő csapat volt a vendégünk értékelte a sikert Gabala Krisztián, az FC Nagykanizsa szakvezetője. Bár felkészültünk rá, de saját bőrünkön nem tapasztaltuk meg soha ezt. Talán ennek volt köszönhető, hogy lassan, körülményesen és talán meglepődve kezdtük a találkozót, amit a Majos irányított az első 20 percben. Bár a csapat vezetett, de nem voltam elégedett a látottakkal, így a félidőben változtattam, majd az újabb két csere szinte megfordította a mérkőzés menetét. Átvettük az irányítást, ami újabb gólokban is megmutatkozott. A 60. perc tájékán már lehetett érezni, hogy a Majos "elfutotta" magát, így innentől kezdve nem volt kérdés a három pont sorsa.

Nem volt teljesen elégedett a két gólszerzővel, mégis az!

 A korábbi NB III.-as gólkirály Lőrincz Bence az előző szezonban kevesebb szerephez jutott, de most négy mérkőzésen már háromnál tart, ahogy  Dragóner Filip is a harmadik találatát jegyezte a szezon során.  Az pedig érdekes lehet, hogy a szakvezető vajon megtalálta azt a párost is, amely a szezon során a fő felelőse lehet a góllövésnek?

Érdekes egyveleg a két játékos. Most azt érzem, hogy tökéletesen kiegészítik egymást. Röviden és tömören fogalmazva: egyikkel sem vagyok tökéletesen elégedett, de mindkettővel elégedett vagyok válaszolta a felvetésre Gabala Krisztián.  

A labdarúgó NB III.-ban most nem rendeznek fordulót, ugyanis kupahétvége következik. Az FC Nagykanizsa szombaton az MK 2. fordulójában az ugyancsak NB III.-as Budaörs vendége lesz. A kupaforduló után aztán az NB III.-ban szerdai, hétközi forduló következik augusztus 27-én.

 

