Az FC Nagykanizsa egyedül képviseli a zalai futballt az újabb körben

A labdarúgó MOL Magyar Kupa 2. fordulójának mérkőzéseit rendezik meg a hét végén. A nyitókörben az FC Nagykanizsa maradt csak állva, a többi zalai csapat (Csesztreg, Teskánd, Szepetnek, Zalaszentgrót, Zalalövő) sajnos búcsúztak. Versenyben van az FC Nagykanizsa, illetve, a pontosság kedvéért: a ZTE FC NB I.-es csapata is, de az első osztály tagjai majd a következő körben szállnak be a küzdelmekbe.

Az FC Nagykanizsa vezetőedzője, Gabala Krisztián a kupameccsen azoknak is lehetőséget biztosít, akik eddig inkább a kispadon foglaltak helyet, vagy kevesebbet játszottak.

Fotó: Pezzetta Umberto

Erős és komoly ellenfél lesz a Budaörs

A labdarúgó NB III.-ban ezen a hét végén nem rendeznek bajnoki fordulót a kupaforduló miatt. A Délnyugati csoportban hibátlan, négy mérkőzést nyerő FC Nagykanizsa szombaton 16.30 órától a szintén NB III.-as Budaörs vendége lesz, amely az Északnyugati csoportban 2 győzelemmel és 2 vereséggel a 8. helyen áll. Gabala Krisztiánt, a dél-zalaiak vezetőedzőjét kérdeztük az esélyekről.

- Egy ilyen találkozón minden előfordulhat. A másik csoport egyik meghatározó csapatához látogatunk , amely tele van komoly múlttal rendelkező játékosokkal. Számunkra nem elsőszámú prioritás a kupa, de természetesen szeretnénk továbbjutni - hangsúlyozta Gabala Krisztián. Felvételről megnéztük a szombati ellenfél elmúlt három találkozóját, melyeken jó teljesítményt nyújtott, így kiélezett párharcra számítok.

Az FC Nagykanizsa motivációjával nincs gond

A szakvezetőnek nincsnek gondjai, hogy kiket küldjön pályára, illetve e téren kellemes gonjai vannak...

- Mivel mindenki rendelkezésemre áll, így sok olyan játékos kap lehetőséget, akik az elmúlt időben nem, vagy kevesebbet játszottak! Motivációs bázisunk rendben van, a játékosoknak bizonyítani kell, a csapatnak meg továbbjutni - árulta még el a motivációjukról.