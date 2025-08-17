FC Nagykanizsa: Lőrincz-fejes után Dragóner-dupla!

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában a 4. forduló előtt két csapat mondhatta el magáról, hogy még nem vesztett pontokat: az FTC II. és az FC Nagykanizsa. A dél-zalaiak a Majosi SE-t fogadták vasárnap kora este, és a veretlenség megőrzése is a tét volt hazai környezetben.

Az FC Nagykanizsa első gólját Ekker Milán (20) és a gólszerző Lőrincz Bence hozta össze

Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa - Majosi SE 3-0 (1-0)

Nagykanizsa, 350 néző. Jv.: Ódor.

FC Nagykanizsa: Mészáros - Ekker (Kállai M., 89.), Frák (Eckl, 46.), Szanyi, Nemes - Vékony - Vajda (Horváth B., 70.), Godzsejev, Lőrincz A., Badlady (Őri B., 46.) - Lőrincz B. (Dragóner, 60.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Lőrincz B. (9.), Dragóner (74., 88. - 11-esből).

Kiállítva: Husvéth (87.).

Lőrincz Bence szerzett vezetést

Az Iváncsa legyőzése után érkezett Nagykanizsára a Majosi SE, ami érthetően óvatosságra inthette a hazaiakat. A vendégek nagy önbizalommal kezdtek, veszélyesen futballoztak, de aztán gyorsan jött a hazai találat. Szanyi nagy bedobása után Lőrincz Bence az ötösről fejelt a kapuba. Ennél ideálisabb kezdést nem lehet elképzelni, viszont kellemetlen ellenfélnek tűnt a Majosi SE, amelyre figyelni kellett. A 22. percben majdnem megszületett a második hazai gól, de Lőrincz B. elfutása után Ekker lövése középről a felső lécre ment. A vendégek igyekeztek magasan védekezni és meglehetősen fizikális futballt láthattunk tőlük. Igyekeztek minél jobban a kapu elé játszani a labdákat, tehát semmit sem adtak még fel. Szervezetten védekeztek, sokszor túl keményen, amit a sárga lapok száma is mutatott (négy lap az első félidőben), így kevés hazai helyzet adódott.

Az FC Nagykanizsa második félidőben döntött Dragóner duplájával

Két helyen változtatott Gabala Krisztián, az FC Nagykanizsa vezetőedzője a második félidőre, természetesen figyelembe véve a fiatalszabályt is. Kellett volna még egy gól, hogy nyugodtabban teljenek a hátralévő percek, de egyelőre nem jött az a bizonyos találat. Továbbra is fölényben futballozott az FC Nagykanizsa, viszont figyelnie kellett, nehogy hibázzon hátul, hiszen akkor kezdődhetett volna minden elölről. A zalaiak szakvezetője nem véletlenül számított nehéz találkozóra, ami vasárnap bebizonyosodott. Aztán jött a második találat: a 74. percben Őri beadása után a csereként beállt Dragóner közelről nem hibázott. Innentől viszont már csak az volt a kérdés, hogy van-e még válasza erre a Majosi SE-nek, a kanizsaiak pedig haladtak tovább a veretlenség felé. A 87. percben Dragóner lépett ki, ziccerbe kerülve Husvéth buktatta, ami így tizenegyes volt. A büntetőt Dragóner Filip magabiztosan értékesítette, 3-0.