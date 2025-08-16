1 órája
Az FC Nagykanizsa támadója, Dragóner Filip biztos a sikerben, edzője a szezon eddig legnehezebb meccsére számít
Ismét hazai pályán az NB III.-as nagykanizsai csapat, amelynek papíron talán most könnyebb feladat ígérkezik. Vagy mégsem? Az FC Nagykanizsa vasárnap (17.30) az Majosi SE együttesét fogadja, amely kifejezetten jól kezdte a bajnoki szezont.
De mit szóljanak a kanizsai drukkerek?! Az FC Nagykanizsa ugyanis az új szezon eddigi mind a négy tétmérkőzésén győzött. Ebből egy Magyar Kupa-találkozó volt, három viszont bajnoki, ráadásul a legutóbbi kifejezetten rangadónak számított a Kaposvári Rákóczi FC otthonában. Gabala Krisztián együttese 3-2-re nyert ezen a fontos idegenbeli derbin, így az FTC II. csapatával együtt százszázalékosak még a labdarúgó NB III. Délnyugati csoportban.
Az FC Nagykanizsa nem számíthat könnyű meccsre
A vasárnapi ellenfél, a Majosi SE középcsapatnak számított a legutóbbi szezonban, a múlt héten viszont azt az Iváncsát győzte le, amely az elmúlt szezonokban rendre a bajnoki címért küzdött. Ez bravúr volt a javából. Az újabb hazai találkozó, amit a bajnokság 4. fordulója keretében rendeznek, most sem lesz sétagalopp, erre is utalt Dragóner Filip, aki legutóbb Kaposváron gólt is szerzett.
– Ebben az osztályban nem lesz könnyű meccs se itthon, se idegenben – mondta a klub honlapján a támadó. – Ezt láthattuk Kaposváron is, hiszen már vezettünk három-nullra, amikor kaptunk egy peches gólt, majd nagyon szoros meccs kerekedett a találkozóból, de szerencsére nyertünk. A Majosi SE ellen is felkészülünk, és biztos vagyok abban, hogy itthon tartjuk a három pontot.
Háromból három
Gabala Krisztián vezetőedző elégedett lehet ezzel a kezdéssel, s ebből nem is csinált titkot. Az FC Nagykanizsa hét közben edzőmérkőzést játszott, méghozzá a Hévíz SK-val, amely ellen 3-0-ra nyert János Norbert találataival...
– Három meccs, három győzelem: ez volt az eredeti elképzelés? – tettük fel a kérdést a kanizsai szakvezetőnek az újabb mérkőzés előtt.
– Természetesen úgy vágtunk neki a bajnokságnak, hogy szerettünk volna jól indulni – válaszolta. – Kicsit nehéznek tartottam a sorsolást, mert a csapat nagy átalakuláson megy keresztül, és még messze vagyunk az általam tervezettektől, de maximálisan elégedett vagyok az eddig látottakkal. Jó alapokra mindig könnyebb építeni, így bizakodva várom a folytatást.
– Vasárnap egy papíron verhető ellenfél érkezik, de éppen a Majosi SE győzte le a legutóbbi fordulóban azt az Iváncsát, amely a legfőbb riválisotok volt az elmúlt szezonban. Milyen ellenfélre számítasz?
– Harcias, motivált, eltökélt csapat látogat hozzánk. Bár kis egyesületről beszélünk, de tele van jó játékosokkal akik magasabb szinten is bizonyítottak már. Ha innen indulok ki, akkor nekem nem meglepetés az Iváncsa legyőzése. Stabil csapat lesz idén a Majosi SE, amellyel számolni kell. Idei legnehezebb találkozónkra számítok.
– Milyen volt a heti munka, zökkenőmentesen zajlott, illetve van-e olyan körülmény, ami kihathat a vasárnapi meccsre. Mindenki bevethető?
– Egészségi problémák nincsenek, így a leghatékonyabb csapattal tudunk pályára lépni hétvégén. Minden rendben volt. Hét elején külön, kiscsoportos edzéseket vezényeltem bizonyos tényezők miatt, amit szerda este edzőmérkőzés keretében zártunk. Csütörtök délelőttől viszont már csak a vasárnapi mérkőzés van a fókuszban. Bízom benne, hogy megint megkapjuk szurkolóinktól a kellő támogatást, és akkor szerintem nagy baj nem lehet.