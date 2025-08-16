Az FC Nagykanizsa támadója, Dragóner Filip biztos a sikerben, edzője a szezon eddig legnehezebb meccsére számít

De mit szóljanak a kanizsai drukkerek?! Az FC Nagykanizsa ugyanis az új szezon eddigi mind a négy tétmérkőzésén győzött. Ebből egy Magyar Kupa-találkozó volt, három viszont bajnoki, ráadásul a legutóbbi kifejezetten rangadónak számított a Kaposvári Rákóczi FC otthonában. Gabala Krisztián együttese 3-2-re nyert ezen a fontos idegenbeli derbin, így az FTC II. csapatával együtt százszázalékosak még a labdarúgó NB III. Délnyugati csoportban.

Az FC Nagykanizsa támadója, Dragóner Filip teljes figyelmével a labdára koncentrál. A kanizsaiak csatára vasárnap hazai sikerben bízik.

Fotó: Pezzetta Umberto

Az FC Nagykanizsa nem számíthat könnyű meccsre

A vasárnapi ellenfél, a Majosi SE középcsapatnak számított a legutóbbi szezonban, a múlt héten viszont azt az Iváncsát győzte le, amely az elmúlt szezonokban rendre a bajnoki címért küzdött. Ez bravúr volt a javából. Az újabb hazai találkozó, amit a bajnokság 4. fordulója keretében rendeznek, most sem lesz sétagalopp, erre is utalt Dragóner Filip, aki legutóbb Kaposváron gólt is szerzett.

– Ebben az osztályban nem lesz könnyű meccs se itthon, se idegenben – mondta a klub honlapján a támadó. – Ezt láthattuk Kaposváron is, hiszen már vezettünk három-nullra, amikor kaptunk egy peches gólt, majd nagyon szoros meccs kerekedett a találkozóból, de szerencsére nyertünk. A Majosi SE ellen is felkészülünk, és biztos vagyok abban, hogy itthon tartjuk a három pontot.

Háromból három

Gabala Krisztián vezetőedző elégedett lehet ezzel a kezdéssel, s ebből nem is csinált titkot. Az FC Nagykanizsa hét közben edzőmérkőzést játszott, méghozzá a Hévíz SK-val, amely ellen 3-0-ra nyert János Norbert találataival...

– Három meccs, három győzelem: ez volt az eredeti elképzelés? – tettük fel a kérdést a kanizsai szakvezetőnek az újabb mérkőzés előtt.

– Természetesen úgy vágtunk neki a bajnokságnak, hogy szerettünk volna jól indulni – válaszolta. – Kicsit nehéznek tartottam a sorsolást, mert a csapat nagy átalakuláson megy keresztül, és még messze vagyunk az általam tervezettektől, de maximálisan elégedett vagyok az eddig látottakkal. Jó alapokra mindig könnyebb építeni, így bizakodva várom a folytatást.

– Vasárnap egy papíron verhető ellenfél érkezik, de éppen a Majosi SE győzte le a legutóbbi fordulóban azt az Iváncsát, amely a legfőbb riválisotok volt az elmúlt szezonban. Milyen ellenfélre számítasz?