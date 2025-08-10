A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjának 3. fordulójában három gólos előny után 3-2-re nyert a dél-zalai csapat

A Rákóczi és az FC Nagykanizsa is két sikerrel kezdte a szezont, itt volt tehát az ideje, hogy a rangadón legalább az egyik elveszítse az első pontokat az új bajnokságban.

A labdával jobbról a fiatal Baglady Kornél az FC Nagykanizsa hétközi, Siófok elleni hazai mérkőzésén.

Fotó: Pezzetta Umberto

Kaposvári Rákóczi FC–FC Nagykanizsa 2-3 (1-3)

Kaposvár, 500 néző. Jv.: Gáspár.

FCN: Mikler – Horváth B. (Ekker, a szünetben), Eckl (Vékony, a szünetben), Szanyi, Nemes – Godzsajev, Lőrincz A. – Vajda (Medgyesi, 65.), Baglady – Dragoner (Lőrincz, a szünetben), Cserkuti-Németh. Edző: Gabala Krisztián.

Gólszerző: Zsédely (39.), Mazzonetto (60.), illetve Szanyi (9.), Vajda (30. - 11-esből), Dragoner (33.).

A rekkenő hőségben nagy elánnal kezdtek a csapatok, a vendégek pedig gyorsan kezükbe vették az irányítást. A 9. percben remek bal oldali szöglet után Szanyi csúsztatott a léc alá. Az első félóra végén két játékos indult egy szabad labdára a hazai 16-oson belül – Horváth B. érte el, míg a somogyi védő csak őt tudta akasztani. A jogos 11-est Vajda értékesítette magabiztosan. Percekkel később egy balról érkező beadás az elalvó védők mellett Dragonerhez került, aki másodikra a gólvonal mögé is juttatta a labdát. Már-már döntőnek tűnt a zalai fölény, de a Rákóczi nem adta fel: a 38. percben Mikler védett nagyot egy szabadrúgásnál, majd egy percre rá egy jobbról, a hosszú sarokhoz átívelt labdát Zsédely segített a hálóba közvetlen közelről.

Három forduló után is hibátlan az FC Nagykanizsa

Fordulás után egy fokozattal ráérősebb lett a kanizsai játék, a Rákóczi pedig a 60. percben, némileg váratlanul visszatért a meccsbe: egy a védők mögé belőtt labdára Mazzonetto érkezett és a kifutó kapus alatt a hálóba gurított. A hazaiak megérezték, hogy van keresni valójuk, a Kanizsa azonban feljebb tekerte a koncentrációt. Az utolsó tíz percen belül még Medgyesi hagyott ki egy nagy helyzetet. Majd a ráadás perceiben a Rákóczi szorongatott: egyszer centikkel mellé csorgott a labda, majd nem sokkal később Miklernek volt még egy fontos védése.

A Kanizsa kifogástalan első 35 percet produkált, majd pozitív megfogalmazással élve gazdálkodott a megszerzett előnnyel. Gabala Krisztián csapata így három forduló után is hibátlan és az élmezőnyben foglal helyet.