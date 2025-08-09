Rangadóra rangadó: Kaposváron ütheti tovább a vasat az FC Nagykanizsa

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában a 3. forduló következik. Az FC Nagykanizsa együttese vasárnap 17.30 órától a szomszédvár, a Kaposvári Rákóczi FC vendége lesz. Noha még csak a bajnokság elején járunk, de nyugodtan nevezhető rangadónak ez a találkozó is, ahogy az volt a szerdai, győztesen megvívott Siófok elleni (2-0) mérkőzése Gabala Krisztián együttesének.

Az FC Nagykanizsa játékosa, Horváth Balázs lő kapura a Siófok elleni találkozón. Ugyanezt vasárnap volt csapata ellen teheti meg, hiszen a középpályás a Rákóczitól érkezett a nyáron.

Fotó: Pezzetta Umberto

Az FC Nagykanizsa bízhat a keret mélységében is

Visszatekintve a szerdai összecsapásra, az nyugodtan kijelenthető, szinte csak az volt a kérdés, hogy mikor talál be az FC Nagykanizsa, s mikor dönti el a találkozót. A dél-zalaiak kerete most olyan szinten kiegyensúlyozott, hogy bárki ellen bárki bevethető a mérkőzések bármely időszakában. Kevés ilyen csapat van jelenleg az NB III.-ban. A szerdai cserék sokat lendítettek csapatukon, az 58. percben beállt Lőrincz Bence két gólt szerzett, Horváth Balázs pedig az előkészítéseben volt főszereplő.

Iváncsán "villantott" a Kaposvár

Nos, vasárnap is így lehet mindez. Főleg úgy, hogy a marcali születésű Horváth Balázs visszatér Kaposvárra. Az utánpótlás éveit ott töltötte, majd egy Illés Akadémián tett kitérő után az elmúlt három szezont a Rákóczi együttesében töltötte a 21 éves játékos. Számára pikáns lesz a találkozó. Lőrincz Bencének pedig most nem a kispadon kellene kezdenie, főleg egy ilyen produkció után. Ám, ahogy említettük, olyan bőséges a keret most az FC Nagykanizsa együttesénél, hogy Gabala Krisztiánnak arra is figyelnie kell, hogy valamennyi játékosa tűzben legyen tartva, így majd a szakvezető eldönti, hogy mennyire rotálja meg a csapatát. Ami biztos, hogy a Kaposvári Rákóczi FC is remekül rajtolt, hiszen szintén hat pontja van. Szerdán nem kisebb skalpot gyűjtött, mint az Iváncsáét, melyet idegenben győzött le 2-0-ra. Egészen biztosan egy sikere éhes Kaposvár fogadja majd a zalaiakat.

- A Kaposvár szerdán idegenben legyőzte az Iváncsát, s ez a tény kellő alaphangot is ad a vasárnapi mérkőzésünknek - mondta el a találkozóval kapcsolatban Gabala Krisztán, az FC Nagykanizsa szakvezetője. - Legutóbb idén tavasszal nagyon kiélezett mérkőzést vívtunk a somogyiakkal, de most nem szabad megengednünk nekik azt, hogy az utolsó pillanatokban gólt kapjunk, ahogy történt legutóbb. Rangadó lesz ez a találkozó, ugyanúgy megvan a mi esélyünk is a győzelemre.