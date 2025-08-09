augusztus 9., szombat

Emőd névnap

23°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III.

1 órája

Rangadóra rangadó: Kaposváron ütheti tovább a vasat az FC Nagykanizsa

Címkék#rangadó#labdarúgó NB III.#FC Nagykanizsa#Kaposvári Rákóczi FC

Nincs megállás az NB III.-ban, hiszen a szerdai forduló után vasárnap ismét pályán a mezőny. Az FC Nagykanizsa ráadásul "Belehúzott", hiszen a szerdai, Siófok elleni rangadó után újabb derbi vár a dél-zalaiakra, akik Kaposvárra látogatnak.

Kerkai Attila
Rangadóra rangadó: Kaposváron ütheti tovább a vasat az FC Nagykanizsa

Lőrincz Bencét (karszalaggal) veszik "üldözőbe" az FC Nagykanizsa játékosai, de ez az öröm megnyilvánulása, hiszen a támadó döntő érdemeket szerzett a Siófok elleni győzelemben.

Fotó: Pezzetta Umberto

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában a 3. forduló következik. Az FC Nagykanizsa együttese vasárnap 17.30 órától a szomszédvár, a Kaposvári Rákóczi  FC vendége lesz. Noha még csak a bajnokság elején járunk, de nyugodtan nevezhető rangadónak ez a találkozó is, ahogy az volt a szerdai, győztesen megvívott Siófok elleni (2-0)  mérkőzése Gabala Krisztián együttesének. 

FC Nagykanizsa Kaposvár
Az FC Nagykanizsa játékosa, Horváth Balázs lő kapura a Siófok elleni találkozón. Ugyanezt vasárnap volt csapata ellen teheti meg, hiszen a középpályás a Rákóczitól érkezett a nyáron. 
Fotó: Pezzetta Umberto

Az FC Nagykanizsa bízhat a keret mélységében is

Visszatekintve a szerdai összecsapásra, az nyugodtan kijelenthető, szinte csak az volt a kérdés, hogy mikor talál be az FC Nagykanizsa, s mikor dönti el a találkozót. A dél-zalaiak kerete most olyan szinten kiegyensúlyozott, hogy bárki ellen bárki bevethető a mérkőzések bármely időszakában. Kevés ilyen csapat van jelenleg az NB III.-ban. A szerdai cserék sokat lendítettek csapatukon, az 58. percben beállt Lőrincz Bence két gólt szerzett, Horváth Balázs pedig az előkészítéseben volt főszereplő. 

Iváncsán "villantott" a Kaposvár

Nos, vasárnap is így lehet mindez. Főleg úgy, hogy a marcali születésű Horváth Balázs visszatér Kaposvárra. Az utánpótlás éveit ott töltötte, majd egy Illés Akadémián tett kitérő után az elmúlt három szezont a Rákóczi együttesében töltötte a 21 éves játékos. Számára pikáns lesz a találkozó. Lőrincz Bencének pedig most nem a kispadon kellene kezdenie, főleg egy ilyen produkció után. Ám, ahogy említettük, olyan bőséges a keret most az FC Nagykanizsa együttesénél, hogy Gabala Krisztiánnak arra is figyelnie kell, hogy valamennyi játékosa tűzben legyen tartva, így majd a szakvezető eldönti, hogy mennyire rotálja meg a csapatát. Ami biztos, hogy a Kaposvári Rákóczi FC is remekül rajtolt, hiszen szintén hat pontja van. Szerdán nem kisebb skalpot gyűjtött, mint az Iváncsáét, melyet idegenben győzött le  2-0-ra. Egészen biztosan egy sikere éhes Kaposvár fogadja majd a zalaiakat. 

- A Kaposvár szerdán idegenben legyőzte az Iváncsát, s ez a tény kellő alaphangot is ad a vasárnapi mérkőzésünknek - mondta el a találkozóval kapcsolatban  Gabala Krisztán, az FC Nagykanizsa szakvezetője. - Legutóbb idén tavasszal nagyon kiélezett mérkőzést vívtunk a somogyiakkal, de most nem szabad megengednünk nekik azt, hogy az utolsó pillanatokban gólt kapjunk, ahogy történt legutóbb. Rangadó lesz ez a találkozó, ugyanúgy megvan a mi esélyünk is a győzelemre. 

A Magyar Kupa 2. fordulójában az FC Nagykanizsa a Budaörs csapatával találkozik augusztus 23-án, a találkozót  Budaörsön rendezik, de addig még lesz két bajnokija a zalaiaknak. A Kaposvár elleni derbi után jövő vasárnap a Majosi SE érkezik Kanizsára. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu