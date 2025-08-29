FC Nagykanizsa: debreceni rajt a női futsal NB I-ben, a cél a bennmaradás

A gárdát hivatalosan Benedek József irányítja edzőként, de a sikerkovács, Domján Péter is az FC Nagykanizsa együttesének közelében maradt.

Az FC Nagykanizsa női futsalcsapatának boldog tagjai az NB I-es feljutás kiharcolásakor, Miskolcon

Fotó: archív/Facebook/

– A felkészülésünk a játékosok különféle elfoglaltságai miatt nem lehetett a legteljesebb, de így is ki kell emelni, hogy mindenki maximálisan odatette magát – fogalmazott Benedek József. – Serényen gyűjtöttük a kilométereket és így teszünk majd a szezonban is az utazásainkkal, hiszen lesznek fővárosi ellenfeleink, illetve a keleti országrészbe is ki kell rucannunk három alkalommal. Ráadásul a bajnokság három körös, de nem keresünk kibúvókat: szeretnénk úgy teljesíteni, hogy a végén ne kelljen számolgatnunk, és elérjük a bennmaradást.

A nyáron bővült az FC Nagykanizsa kerete

Az FC Nagykanizsa kerete bővült a nyáron: Balatonlelléről leigazolták Keppel Gabriellát, a Vasastól Kovács-Berdó Szabinát, valamint Dencs Eszter is visszatért a csapathoz. Ő nagypályán is segíthet, de futsalban is otthonosan mozog, hiszen évekig az ELTE-BEAC kötelékéhez tartozott.