augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

32°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bemutatkoznak a sportág hazai legjobbjai között

1 órája

FC Nagykanizsa: debreceni rajt a női futsal NB I-ben, a cél a bennmaradás

Címkék#NB I#futsal#FC Nagykanizsa

Nagy nap lesz a szombat a kanizsai, de a zalai futsal szempontjából is. Az FC Nagykanizsa női együttese 15 órai kezdettel a Debreceni EAC vendégeként kezdi meg első szezonját az élvonalbeli bajnokságban.

Kühne László

A gárdát hivatalosan Benedek József irányítja edzőként, de a sikerkovács, Domján Péter is az FC Nagykanizsa együttesének közelében maradt.

fc nagykanizsa
Az FC Nagykanizsa női futsalcsapatának boldog tagjai az NB I-es feljutás kiharcolásakor, Miskolcon
Fotó: archív/Facebook/

– A felkészülésünk a játékosok különféle elfoglaltságai miatt nem lehetett a legteljesebb, de így is ki kell emelni, hogy mindenki maximálisan odatette magát – fogalmazott Benedek József. – Serényen gyűjtöttük a kilométereket és így teszünk majd a szezonban is az utazásainkkal, hiszen lesznek fővárosi ellenfeleink, illetve a keleti országrészbe is ki kell rucannunk három alkalommal. Ráadásul a bajnokság három körös, de nem keresünk kibúvókat: szeretnénk úgy teljesíteni, hogy a végén ne kelljen számolgatnunk, és elérjük a bennmaradást.

A nyáron bővült az FC Nagykanizsa kerete

Az FC Nagykanizsa kerete bővült a nyáron: Balatonlelléről leigazolták Keppel Gabriellát, a Vasastól Kovács-Berdó Szabinát, valamint Dencs Eszter is visszatért a csapathoz. Ő nagypályán is segíthet, de futsalban is otthonosan mozog, hiszen évekig az ELTE-BEAC kötelékéhez tartozott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu