János Norberttel nem bírtak a budaörsiek, továbbjutott az FC Nagykanizsa

A labdarúgó MOL Magyar Kupa 2. fordulójában a legjobb 64 közé jutás volt a tét, hiszen a következő körben már az NB II.-es és az NB I.-es együttesek is csatlakoznak a mezőnyhöz. Az FC Nagykanizsa veszélyes ellenfelet fogott ki, ugyanis a Budaörs tapasztalt labdarúgókból áll és ezt hangsúlyozta előzetesen Gabala Krisztián, a kanizsaiak szakvezetője is.

Az FC Nagykanizsa témadója, János Norbert góljaival fordított csapata az első félidőben a Budaörs elleni Magyar Kupa-találkozón.

Fotó: Szakony Attila

Budaörs SC - FC Nagykanizsa 1-2 (1-2)

Budaörs, 250 néző. Jv.: Bana.

FC Nagykanizsa: Mészéros - Ekker, Eckl, Frák Vékony, 58.), Varga D. - Nagy E., Kállai Z. (Vajda, 58.), Medgyesi, Horváth B. - János N. (Dragóner, 87.), Cserkuti-Németh (Lőrincz B.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Jász (16. - 11-esből), illetve János N. (34., 39.).

A hazai vezetés után az FC Nagykanizsa még az első félidőben megfordította a mérkőzést. A második játékrészben nem esett gól, az FC Nagykanizsa csapata továbbjutott.

Részletek később.