augusztus 23., szombat

Bence névnap

18°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Micsoda fordítás!

1 órája

János Norberttel nem bírtak a budaörsiek, továbbjutott az FC Nagykanizsa

Címkék#Budaörs SC#MOL Magyar Kupa#2. forduló#FC Nagykanizsa

Budaörsön lépett pályára az FC Nagykanizsa csapata a labdarúgó MOL Magyar Kupa 2. fordulójában. A két NB III.-as csapat közül csak egy léphetett tovább és az FC Nagykanizsa azt szerette volna, ha ők lesznek azok.

Kerkai Attila

A labdarúgó MOL Magyar Kupa 2. fordulójában a legjobb 64 közé jutás volt a tét,  hiszen a következő körben már az NB II.-es és az NB I.-es együttesek is csatlakoznak a mezőnyhöz. Az FC Nagykanizsa  veszélyes ellenfelet fogott ki, ugyanis a Budaörs tapasztalt labdarúgókból áll és ezt hangsúlyozta előzetesen Gabala Krisztián, a kanizsaiak szakvezetője is.  

FC Nagykanizsa Budaörs Magyar Kupa
 Az FC Nagykanizsa témadója, János Norbert góljaival fordított csapata az első félidőben a Budaörs elleni Magyar Kupa-találkozón. 
Fotó: Szakony Attila

Budaörs SC - FC Nagykanizsa 1-2 (1-2)

Budaörs, 250 néző. Jv.: Bana. 

FC Nagykanizsa: Mészéros - Ekker, Eckl, Frák Vékony, 58.), Varga D. - Nagy E., Kállai Z. (Vajda, 58.), Medgyesi, Horváth B. - János N. (Dragóner, 87.), Cserkuti-Németh (Lőrincz B.). Vezetőedző: Gabala Krisztián. 

Gólszerzők: Jász (16. - 11-esből), illetve János N. (34., 39.). 

A hazai vezetés után az FC Nagykanizsa még az első félidőben megfordította a mérkőzést. A második  játékrészben nem esett gól, az FC Nagykanizsa csapata továbbjutott. 

Részletek később.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu