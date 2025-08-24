augusztus 24., vasárnap

Vármegyei foci

1 órája

Elrajtolt a szezon az I. osztályban, idegenbeli sikerrel kezdett a címvédő (galéria)

A hét végén megkezdődtek a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztály 2025/2026-os szezonjának küzdelmei.

Zaol.hu
Elrajtolt a szezon az I. osztályban, idegenbeli sikerrel kezdett a címvédő (galéria)

A Tarr Andráshida SC (kékben) és a Hévíz összecsapása 2–2-es döntetlennel zárult a nyitófordulóban.

Fotó: Pezzetta Umberto

Pénteken játszották: Swisspor Lenti TE–ZTE FC 0–4.

Znet Telekom Becsehely–Clean Medic Zalalövő 1–1 (1–0)
Becsehely, 200 néző. Jv.: Hegedüs M.
Becsehely: Salamon – Szőke, Májer, Horváth M. (Horváth F.), Horváth G., Török, Matyók, Bódi (Hóbor), Nemes (Födő), Kovács Gy., Balassa. Játékos-edző: Kovács György.
Zalalövő: Kovács D. – Csáki, Völgyi, Agg, Horváth T., Bekes, Radics, Németh R., Csonka, Mesics, Sipos. Edző: Ostrom János.
Az első félidőben a hazaiak akarata érvényesült, gyors góllal megszerezték a vezetést. Majd ezután hazai oldalon két ziccer kimaradt, ez megfogta kicsit a becsehelyieket, így a félidő nagyjából helyzetek nélkül lezajlott. A második játékrészben mezőnyfölényben átvette az irányítást a vendég együttes, az ő akaratuk érvényesült. A 75. perc után mindent egy lapra feltevő Zalalövő ellen a hazaiaknak több helyzete is adódott, amik rendre kimaradtak, és ahogy ilyenkor lenni szokott, ez megbosszulta magát, mert a vendégek egy távoli lövésből kiegyenlítettek. A mérkőzés teljes képét nézve reális a döntetlen.
Gólszerzők: Bódi, ill. Csáki.
Jók: az egész csapat, ill. Kovács D., Csáki.

Zalakomár-Zalakaros–Technoroll Teskánd 2–1 (1–0)
Zalakomár, 150 néző. Jv.: Lakics P.
Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Sipőcz (Neubauer), Nagy G., Takács Cs., Mutter, Vass (Madarász), Horváth J., Tinó (Tóth A.), Szabó Á., Horváth T., Mészáros. Edző: Mutter Attila.
Teskánd: Gyarmati – Szente, Jándli, Ferenczy (Fábián), Horváth A. (Boronyák), Major, Bedő, Szalay, Csik, Kónya (Bakos), Szabó B. Edző: Szente Gábor.
Egy teljesen átalakult Teskándot fogadott a megerősített Zalakomár. A mérkőzés első húsz percében meglepték agresszív és motivált játékukkal a teskándi fiatalok a hazaiakat. Többet pattogott a labda a Zalakomár térfelén, de nem sikerült a vendégeknek ezt a fölényüket gólra váltani. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált a játék, és egy gyors kontrát követően Sipőcz szerezte meg a hazaiak első találatát a félidő végén, 1–0. A második 45 percet szintén nagy elánnal kezdték a vendégek, de rögtön a játékrész elején Vass ugrott ki és a kapust kicselezve lőtt a kapuba, 2–0. Érezhetően visszaesett a teskándiak lelkesedése a gólt követően, de a 67. percben jött Szabó második sárgája, ami megváltoztatta a játék képét. A kiállítást követően egyből büntetőhöz is jutottak a vendégek, amit Bedő magabiztosan értékesített, 2–1. A mérkőzés hátralévő részében a Teskándnál volt többet a labda, de nagyobb helyzetet nem sikerült kialakítaniuk, így maradt a 2–1-es zalakomári győzelem. A teskándi fiatalok nagy küzdelemre kényszerítették a hazaiakat, akik a jó helyzetkihasználásuknak köszönhetően otthon tartották a három pontot.
Gólszerzők: Sipőcz, Vass, ill. Bedő (11-esből).
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Szabó Á. (67.), ill. Szente (90.).

Szepetnek–Kiskanizsai Sáskák 2–0 (0–0)
Szepetnek, 150 néző. Jv.: Tóth A.
Szepetnek: Bocskai – Béli (Fadgyas), Pápai, Kolman, Szabó B., Csavari (Nagy T.), Dömötör (Koller), Kobra (Millei), Orsós (Kocsis), Bános, Schuller. Játékos-edző: Nagy Tamás.
Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Rákhely, Baglady (Dobri), Dobos, Pál (Ötvös), Dolmányos, Petánovics, Kiss J., Bilák P. (Bilák B.), Ágoston. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.
A hazaiak igyekeztek remek körítést varázsolni a villanyfényes rendezéssel,  s a széksorok szépen meg is teltek a Harmat János Sporttelep lelátóján. Onnantól pedig már a csapatokon volt a sor, hogy milyen futballal rukkolnak ki, s a papírforma ugyan hazai sikert vetített előre, a Sáska jól állta a sarat. A vendégek ebben a szezonban alighanem masszívabb produkcióra lehetnek képesek az előző idénybelinél, s amikor éppen erről filozofálgattak többen is, a második félidő kezdeti rohamait - a házigazdák részéről - már nem lehetett átvészelni. Az 53. percben Pápai Mátyás talált be elsőként a szepetnekiektől, majd jó fél órával később Dömötör Csaba varrta el a szálakat.
Gólszerzők: Pápai, Dömötör.
Jók: Bános, Schuller, Béli M., Pápai, ill. Parragi, Rákhely, Ágoston, Patanovics

Tarr Andráshida SC–Hévíz 2–2 (1–2)
Zalaegerszeg, 70 néző. Jv.: Major Zs.
Andráshida SC: Paksy – Bakos, Fábián Kristóf (Sipos), Lukács, Ebedli, Gájer (Kiss L.), Czene, Pataky, Kasza, Kiss D., Földvári. Játékos-edző: László Dávid.
Hévíz: Mörk Má. – Filó, Tóth I. (Beke), Mészáros, Nagy R., Bontó, Erdősi (Rózsás), Nagy D., Mörk Mi., Kiss K., Fábián Kristóf (Czifra). Edző: Páli Norbert.

Vármegyei I. osztály: Tarr Andráshida SC–Hévíz SK

Fotók: Pezzetta Umberto

A hazaiak jó iramban kezdték a mérkőzést, be is tudtak találni már a találkozó elején. Egy kontratámadás végén a Tarr Andráshida egyik játékosa csak faulttal tudta megállítani az ellenfél támadóját utolsó emberként, ezért a játékvezető jogosan kiállította. Így tíz főre fogyatkozott a hazai együttes, ezzel egy kicsit megváltozott a játék képe. A Hévíz többet birtokolta a labdát, a vendéglátók így eggyel kevesebben kicsit hátrébb kezdtek.  Bíztak abban, hogy kontrákból lesznek lehetőségeik, aztán igazából csordogált a mérkőzés, a Hévíz végig fölényben játszott. Adódtak később lehetőségei a hazaiaknak, annak ellenére, hogy kevesebben voltak, sőt ziccerek is mindkét oldalon. A 87. percben egalizálta a létszámot a játékvezető, mert a Hévíz egyik játékosát is kiállította. Innét ismét nyíltabb lett a találkozó, és az utolsó pillanatban egy kapu elé belőtt labdából volt még egy nagy lehetősége az Andráshida együttesének, amit elrontottak, így a 75 percig emberhátrányban játszó hazaiak otthon tudtak tartani egy pontot, ami egy nagy eredmény.
Gólszerzők: Gájer, Ebedli, ill. Nagy R., Mészáros.
Jók: az egész csapat, ill. Nagy R., Mészáros.
Kiállítva: Lukács (23.), ill. Kiss K. (87.).

Zalaszentgrót–Magnetic Andráshida TE 1–1 (1–1)
Zalaszentgrót, 320 néző. Jv.: Dominkó J.
Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Szántó (Kovács-Braun), Doszpoth (Tiszai), Horváth S. (Horváth B.), Varga G., Kovács L., Soós (Kovács D.), Czibor (Baráth), Papp L., Horváth D. Edző: Bencze Péter.
Andráshida TE: Czirjék – Szabó P., Péhl (Baksa M.), Karvalics (Mecséri), Szemes, Cserép, Cséber (Baksa B.), Kaprinai (Bognár), Anti (Szabó M.), Németh K. (Molnár Zs.), Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.
Jól kezdtek a hazaiak, egy formás támadás révén Papp László elé került a labda, aki higgadtan gurított a kapu közepébe. Utána kiegyenlített lett a játék, egy távoli lövéssel egyenlítettek a vendégek. A második félidőben jobbára inkább csak mezőnyjáték folyt, a kapuk nem nagyon forogtak veszélyben, így az eredmény igazságosnak mondható.
Gólszerzők: Papp L., ill. Szemes.
Jók: Jóna, Kovács L., Doszpoth, Papp L., ill. Anti, Szemes, Szabó P.

A Csesztreg–Semjénháza mérkőzést későbbre halasztották.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
