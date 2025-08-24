Elrajtolt a szezon az I. osztályban, idegenbeli sikerrel kezdett a címvédő (galéria)

Pénteken játszották: Swisspor Lenti TE–ZTE FC 0–4.

Znet Telekom Becsehely–Clean Medic Zalalövő 1–1 (1–0)

Becsehely, 200 néző. Jv.: Hegedüs M.

Becsehely: Salamon – Szőke, Májer, Horváth M. (Horváth F.), Horváth G., Török, Matyók, Bódi (Hóbor), Nemes (Födő), Kovács Gy., Balassa. Játékos-edző: Kovács György.

Zalalövő: Kovács D. – Csáki, Völgyi, Agg, Horváth T., Bekes, Radics, Németh R., Csonka, Mesics, Sipos. Edző: Ostrom János.

Az első félidőben a hazaiak akarata érvényesült, gyors góllal megszerezték a vezetést. Majd ezután hazai oldalon két ziccer kimaradt, ez megfogta kicsit a becsehelyieket, így a félidő nagyjából helyzetek nélkül lezajlott. A második játékrészben mezőnyfölényben átvette az irányítást a vendég együttes, az ő akaratuk érvényesült. A 75. perc után mindent egy lapra feltevő Zalalövő ellen a hazaiaknak több helyzete is adódott, amik rendre kimaradtak, és ahogy ilyenkor lenni szokott, ez megbosszulta magát, mert a vendégek egy távoli lövésből kiegyenlítettek. A mérkőzés teljes képét nézve reális a döntetlen.

Gólszerzők: Bódi, ill. Csáki.

Jók: az egész csapat, ill. Kovács D., Csáki.

Zalakomár-Zalakaros–Technoroll Teskánd 2–1 (1–0)

Zalakomár, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Sipőcz (Neubauer), Nagy G., Takács Cs., Mutter, Vass (Madarász), Horváth J., Tinó (Tóth A.), Szabó Á., Horváth T., Mészáros. Edző: Mutter Attila.

Teskánd: Gyarmati – Szente, Jándli, Ferenczy (Fábián), Horváth A. (Boronyák), Major, Bedő, Szalay, Csik, Kónya (Bakos), Szabó B. Edző: Szente Gábor.

Egy teljesen átalakult Teskándot fogadott a megerősített Zalakomár. A mérkőzés első húsz percében meglepték agresszív és motivált játékukkal a teskándi fiatalok a hazaiakat. Többet pattogott a labda a Zalakomár térfelén, de nem sikerült a vendégeknek ezt a fölényüket gólra váltani. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált a játék, és egy gyors kontrát követően Sipőcz szerezte meg a hazaiak első találatát a félidő végén, 1–0. A második 45 percet szintén nagy elánnal kezdték a vendégek, de rögtön a játékrész elején Vass ugrott ki és a kapust kicselezve lőtt a kapuba, 2–0. Érezhetően visszaesett a teskándiak lelkesedése a gólt követően, de a 67. percben jött Szabó második sárgája, ami megváltoztatta a játék képét. A kiállítást követően egyből büntetőhöz is jutottak a vendégek, amit Bedő magabiztosan értékesített, 2–1. A mérkőzés hátralévő részében a Teskándnál volt többet a labda, de nagyobb helyzetet nem sikerült kialakítaniuk, így maradt a 2–1-es zalakomári győzelem. A teskándi fiatalok nagy küzdelemre kényszerítették a hazaiakat, akik a jó helyzetkihasználásuknak köszönhetően otthon tartották a három pontot.

Gólszerzők: Sipőcz, Vass, ill. Bedő (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Szabó Á. (67.), ill. Szente (90.).