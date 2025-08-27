augusztus 27., szerda

Vármegyei foci

1 órája

Csonka forduló délen, gólgazdag nyitány keleten a III. osztályban

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A hét végén a Keleti- és a Déli-csoportban is elkezdődtek a Zala vármegyei III. osztály 2025/2026-os szezonjának küzdelmei. Délen csonka fordulót rendeztek, mindössze három találkozót játszottak le, kettő elmaradt, kettőt pedig későbbre halasztottak. Keleten potyogtak a gólok a nyitányon, kilenc- és nyolcgólos mérkőzés is akadt.

Zaol.hu
Csonka forduló délen, gólgazdag nyitány keleten a III. osztályban

A Sümegcsehi és a Karmacs hatgólos döntetlent játszott egymással a nyitányon. Képünk a két csapat tavaszi összecsapásán készült, a karmacsi Hegedüs Emil (zöldben) próbál labdát szerezni Kovács Bence mellett

Forrás: ZH-Archívum / Pezzetta Umberto

Keleti-csoport

Kemendollár–Nemesapáti 2–6 (1–4)
Kemendollár. Jv.: Kiss N.
Kemendollár: Kaszás – Pusztai, Varga A., Németh K. (Papp Á.), Illés, Büki B., Nemes (Gulyás), Nyakas (Nuver Cs.), Nuver K. (Büki T.), Pánczél, Büki P. Játékos-edző: Büki Tibor.
Nemesapáti: Horváth L. (Kovács Sz.) – Orbán, Soós, Csiszár, Bogdán, Németh B. (Németh P.), Rumi Ró., Tóth M. (Fehér), Lendvai, Rumi Ro., Török. Játékos-edző: Csiszár Zoltán.
Gólszerzők: Büki B., Nuver K., ill. Rumi Ró. (2), Németh B. (2), Tóth M., Lendvai.
Jók: Büki B., Nemes, Varga A., ill. az egész csapat.

Gyenesdiás–Várvölgy 3–1 (1–1)
Gyenesdiás. Jv.: Ács Á.
Gyenesdiás: Vajda – Németh L. (Salamon, Molnár B.), Pálfi, Rácz (Hegedűs), Kánnár (Walsh Rossi), Csák, Zsiros (Heincz), Zanati (Kandikó), Lengl, Czafit, Kisfalusi. Edző: Lázár Szilveszter.
Várvölgy: Nagy A. – Székely (Czinege), Pintér (Lakatos), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Lengyel (Hajdu-Nagy), Czimondor, Róna, Koloszár. Játékos-edző: Szi-Péter Zsolt.
Gólszerzők: Czafit (3), ill. Pintér.
Jók: az egész csapat, ill. Pintér, Polgárdi, Czimondor, Róna.

Sümegcsehi–Karmacs 3–3 (2–1)
Sümegcsehi. Jv.: Töreky R.
Sümegcsehi: Zsiborács (Kéri) – Balogh Á., Simonyai (Gál), Reicz, Kovács B. (Halász), Sabjanics J. (Simon G.), Kulics (Cserép), Sabjanics T., Szárföldi, Simon Á. (Bujtor), Csike (Kizmus). Edző: Kovács Richárd.
Karmacs: Máté – Soós, Varga B., Kalányos (Gájer), Brekócki (Tóth B.), Horváth Á., Nagy S. (Parrag), Hegedüs (Sabjanics), Kasper, Horváth L., Bozsoki. Edző: Sabjanics Péter.
Gólszerzők: Reicz (2), Kovács B., ill. Horváth L., Horváth Á., Kasper.
Jók:  Szárföldi, ill. Brekócki, Horváth Á., Varga B., Bozsoki.

Vindornyaszőlős–Zalaapáti II 1–2 (1–1)
Vindornyaszőlős. Jv.: Sándor Sz.
Vindornyaszőlős: Garai – Baumann, Balogh B., Bogdán, Liegler (Horváth T.), Lampert, Stanka, Nagy M., Vasvári, Varga L., Misoczki (Tálos). Edző: Balogh Csaba.
Zalaapáti II: Tóth R. – Gémes Be., Márton (Bereczki), Németh M., Farkas P., Lichtenberger, Ress, Rózsa (Lóki), Gellén, Bognár (Gémes Ba.), Lutor (Fridecz). Edző: Lichtenberger László.
Gólszerzők: Bogdán, ill. Bereczki, Farkas P.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Alibánfa–Pölöske 4–5 (2–3)
Alibánfa. Jv.: Baranyai R.
Alibánfa: Pozsonyi – Kiss B., Kovács G., Tamás Kiss, Bacsó-Porkoláb, Bogdán Gy. (Molnár N.), Tóth P., Bogdán D., Horváth L., Séllei, Magasházi. Edző: Bangó László.
Pölöske: Tunkel – Katona, Szárnyasi, Gaál, Vida, Tricsli, Mészáros, Hengerics (Toth), Soós, Szabó F. (Srancz), Horváth D.
Gólszerzők: Kovács G. (2), Bacsó-Porkoláb, Kiss B., ill. Soós, Toth, Vida, Mészáros, Hengerics.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Pókaszepetk–Zalaszentlászló 1–4 (1–0)
Pókaszepetk. Jv.: Farsang B.
Pókaszepetk: Rása – Kosztyu, Farkas Á., Farkas T., Izsó, Gergály B., Gergály P., Németh K., Belső (Csécs Z.), Császár, Csécs K.
Zalaszentlászló: Kiss K. – Cseh-Németh A., Szenecsár, Vajda, Dóczi Zs., Varga R., Szabó A. (Móricz), Répási, Cseh-Németh Á., Hosszú, Dóczi M. Edző: Vajda Tibor.
Gólszerzők: Farkas Á., ill. Répási (2), Szenecsár (2).
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Déli-csoport

Gelse–Galambok 0–2 (0–1)
Gelse. Jv.: Vass Zs.
Gelse: Fritz – Dömötör J., Dömötör B., Csizmadia (Tóth Á.), Zsohár, Mutter, Bakonyi, Kovács D., Kiss L. (Szabó B.), Magyar (Takó), Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.
Galambok: Kappel – Baranyai (Seres), Horváth I T., Horváth L. (Simon), Kuti R. Z., Beke (Tinó), Apáti, Kuti R. T., Földesi, Csike (Kovács L.), Domoszlai (Horváth II T.). Játékos-edző: Kuti Róbert Tibor.
Gólszerzők: Horváth L., Földesi.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Szabó L. (75., Galambok).

Sava-Borsfa-Borsfa–Felsőrajk 3–1 (1–1)
Borsfa. Jv.: Kovács Zs.
Borsfa: Harangozó – Miovecz, Bocskor (Tersztenyák), Szakony Mi., Szakony G. (Illés), Czigány, Szakony Ma. (Czeichner), Koller (Nagy-Erdei, Varga Zs.), Kovács B., Szakony Má. (Németh G.), Tamás. Edző: Gérnyi István.
Felsőrajk: Rosta – Mismás, Fazekas R., Fazekas P., Mátyás J., Lődri (Tömpe), Horváth L., Zsoldos, Varga A., Nyári, Mátyás K. (Megyesi). Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Gólszerzők: Nagy-Erdei, Miovecz, Szakony G., ill. Fazekas R.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Deák-Gizmó Murakeresztúr–Sand 5–3 (0–2)
Murakeresztúr. Jv.: Lakics P.
Murakeresztúr: Németh M. – Plánder (Tislér), Németh D., Orbán (Mózes M.), Gyuranecz, Neuman (Polgár), Somogyi (Buda), Horváth Á., Kránicz, Márkovits (Koósz), Török (Mózes Zs.). Edző: Visnovics László.
Sand: Matyola – Csetei, Tirászi (Csörgei), Süte, Spolár (Molnár R.), Németh V., Pataki, Szakmeiszter Á., György, Szakmeiszter J. (Laczó), Orbán. Edző: Budai Barnabás.
Gólszerzők: Török (2), Orbán, Márkovits, Gyuranecz, ill. Szakmeiszter Á., Orbán, Szakmeiszter J.
Jók: Horváth Á. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. –.

A Hahót–Újudvar és a Pogányszentpéter–Alu-Csat Bagola mérkőzések elmaradtak, míg a Műszerautomatika FC Napred–Szerdahely FC és a Belezna–Molnári találkozókat későbbre halasztották.

 

