Csonka forduló délen, gólgazdag nyitány keleten a III. osztályban

Keleti-csoport

Kemendollár–Nemesapáti 2–6 (1–4)

Kemendollár. Jv.: Kiss N.

Kemendollár: Kaszás – Pusztai, Varga A., Németh K. (Papp Á.), Illés, Büki B., Nemes (Gulyás), Nyakas (Nuver Cs.), Nuver K. (Büki T.), Pánczél, Büki P. Játékos-edző: Büki Tibor.

Nemesapáti: Horváth L. (Kovács Sz.) – Orbán, Soós, Csiszár, Bogdán, Németh B. (Németh P.), Rumi Ró., Tóth M. (Fehér), Lendvai, Rumi Ro., Török. Játékos-edző: Csiszár Zoltán.

Gólszerzők: Büki B., Nuver K., ill. Rumi Ró. (2), Németh B. (2), Tóth M., Lendvai.

Jók: Büki B., Nemes, Varga A., ill. az egész csapat.

Gyenesdiás–Várvölgy 3–1 (1–1)

Gyenesdiás. Jv.: Ács Á.

Gyenesdiás: Vajda – Németh L. (Salamon, Molnár B.), Pálfi, Rácz (Hegedűs), Kánnár (Walsh Rossi), Csák, Zsiros (Heincz), Zanati (Kandikó), Lengl, Czafit, Kisfalusi. Edző: Lázár Szilveszter.

Várvölgy: Nagy A. – Székely (Czinege), Pintér (Lakatos), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Lengyel (Hajdu-Nagy), Czimondor, Róna, Koloszár. Játékos-edző: Szi-Péter Zsolt.

Gólszerzők: Czafit (3), ill. Pintér.

Jók: az egész csapat, ill. Pintér, Polgárdi, Czimondor, Róna.

Sümegcsehi–Karmacs 3–3 (2–1)

Sümegcsehi. Jv.: Töreky R.

Sümegcsehi: Zsiborács (Kéri) – Balogh Á., Simonyai (Gál), Reicz, Kovács B. (Halász), Sabjanics J. (Simon G.), Kulics (Cserép), Sabjanics T., Szárföldi, Simon Á. (Bujtor), Csike (Kizmus). Edző: Kovács Richárd.

Karmacs: Máté – Soós, Varga B., Kalányos (Gájer), Brekócki (Tóth B.), Horváth Á., Nagy S. (Parrag), Hegedüs (Sabjanics), Kasper, Horváth L., Bozsoki. Edző: Sabjanics Péter.

Gólszerzők: Reicz (2), Kovács B., ill. Horváth L., Horváth Á., Kasper.

Jók: Szárföldi, ill. Brekócki, Horváth Á., Varga B., Bozsoki.

Vindornyaszőlős–Zalaapáti II 1–2 (1–1)

Vindornyaszőlős. Jv.: Sándor Sz.

Vindornyaszőlős: Garai – Baumann, Balogh B., Bogdán, Liegler (Horváth T.), Lampert, Stanka, Nagy M., Vasvári, Varga L., Misoczki (Tálos). Edző: Balogh Csaba.

Zalaapáti II: Tóth R. – Gémes Be., Márton (Bereczki), Németh M., Farkas P., Lichtenberger, Ress, Rózsa (Lóki), Gellén, Bognár (Gémes Ba.), Lutor (Fridecz). Edző: Lichtenberger László.

Gólszerzők: Bogdán, ill. Bereczki, Farkas P.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.