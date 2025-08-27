Rutinrókák: gondolta volna, hogy ez a pilótapáros visszatér a Forma 1-be?

Az amerikai Cadillac csapata Valtteri Bottas és Sergio Pérez pilótapárost ülteti a volán mögé az első királykategóriás szezonja során.

Kálovics Tamás rajong a Forma 1-ért, ezért várja a Cadillac csapat debütálását

Fotó: ZH

Cadillac: minden szabály megváltozik

– Nem meglepő választás egyik pilóta sem – mondta a nagykanizsai Kálovics Tamás. – Ez volt a várható és ésszerű döntés a Cadillac csapatától. Jövőre megint rengeteg minden változik az F1-ben, főleg a autók és azon belül vagyis szó szerint az egész felépítmény. A méretek, az aerodinamikai elemek, a kerekek, konkrétan tényleg minden. Látványos lesz, az is észre fogja venni, aki csak egyszer látta a jelenlegi versenygépeket az elmúlt években. Láttuk milyen eredményeket hoztak az elmúlt évtizedek alatt a nagy változtatások. Volt aki egyből betalált és nem is számított top csapatnak, valakinek pedig a legjobb csapatként sem sikerült elsőre.

Kálovics Tamás a felújított Hungaroringen. Jövőre már a Cadillac is a mezőny része lesz

Fotó: ZH

Milyen lesz az új csapat?

Ettől függetlenül Kálovics Tamás nem gondolná, hogy a Cadillac berobbanna top csapatként, de a legjobb megoldás két rengeteg tapasztalattal rendelkező pilótát szerződtetni. Bottas és Perez is sok istállót megjárt már, többek közt világbajnok csapat versenyzői is voltak.

Mindenki a nulláról kezd?

– Többszörös futam győztes és rengeteg dobogót elért pilótákról beszélünk – folytatta. – A kihagyott egyetlen egy év jelenleg nem számít, mindenki szinte a nulláról kezd. Úgy érzem inkább még lelkesebbek lesznek, hogy visszakerülnek több éves aláírt szerződéssel a Forma 1 vérkeringésébe. Nekik sem a győzelem lesz az első, hanem sokkal inkább az, hogy egy kezdő csapatot közösen felépítsenek. Van még idő a pontszerzésre, a dobogós helyekre és a győzelmekre.

Horváth Tamás az egyik biztonsági autó hűtőrácsánál a Hungaroringen. A Cadillac új pilótapárosától nem vár sokat

Fotó: ZH

A szponzorpénzek is segítettek?

A szintén nagykanizsai Horváth Tamást ugyancsak nem lepte meg a Cadillac bejelentése. Úgy érzi a két rutinos pilóta megfelelően jól működő autóval futamokat nyerhet, hiszen megvan bennük a lehetőség. Átélték mindketten milyen a győzelem íze.

– Pérez, valószínűleg a szponzorain keresztül még tuti egy csomó pénzt is visz – fogalmazott Horváth Tamás. – Mindketten alig várják, hogy újra vezessenek, bár nagy csodát nem várok tőlük. Viszont teljesen új szabályrendszer jön jövőre, így bármi megtörténhet! Azért a gumikezelés továbbra is fókuszban marad, ám abban bízom, hogy a bajnoki címért végre többen is harcban lehetnek majd.