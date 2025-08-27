47 perce
Rutinrókák: gondolta volna, hogy ez a pilótapáros visszatér a Forma 1-be?
A Cadillac váratlant húzott és olyan pilótapárossal vág majd neki a 2026-os Forma 1-es szezonnak, ami a rajongóknak is feladta a leckét. A Cadillac a 11. csapataként csatlakozik jövőre a Forma 1 mezőnyéhez. Zalai szurkolókkal beszélgettünk, hogy mit gondolnak a pilótapárosról.
A Cadillac Forma 1-es csapatának két pilótája, balról: Valtteri Bottas és Sergio Pérez
Fotó: Cadillac Europe/Facebook
Az amerikai Cadillac csapata Valtteri Bottas és Sergio Pérez pilótapárost ülteti a volán mögé az első királykategóriás szezonja során.
Cadillac: minden szabály megváltozik
– Nem meglepő választás egyik pilóta sem – mondta a nagykanizsai Kálovics Tamás. – Ez volt a várható és ésszerű döntés a Cadillac csapatától. Jövőre megint rengeteg minden változik az F1-ben, főleg a autók és azon belül vagyis szó szerint az egész felépítmény. A méretek, az aerodinamikai elemek, a kerekek, konkrétan tényleg minden. Látványos lesz, az is észre fogja venni, aki csak egyszer látta a jelenlegi versenygépeket az elmúlt években. Láttuk milyen eredményeket hoztak az elmúlt évtizedek alatt a nagy változtatások. Volt aki egyből betalált és nem is számított top csapatnak, valakinek pedig a legjobb csapatként sem sikerült elsőre.
Milyen lesz az új csapat?
Ettől függetlenül Kálovics Tamás nem gondolná, hogy a Cadillac berobbanna top csapatként, de a legjobb megoldás két rengeteg tapasztalattal rendelkező pilótát szerződtetni. Bottas és Perez is sok istállót megjárt már, többek közt világbajnok csapat versenyzői is voltak.
Mindenki a nulláról kezd?
– Többszörös futam győztes és rengeteg dobogót elért pilótákról beszélünk – folytatta. – A kihagyott egyetlen egy év jelenleg nem számít, mindenki szinte a nulláról kezd. Úgy érzem inkább még lelkesebbek lesznek, hogy visszakerülnek több éves aláírt szerződéssel a Forma 1 vérkeringésébe. Nekik sem a győzelem lesz az első, hanem sokkal inkább az, hogy egy kezdő csapatot közösen felépítsenek. Van még idő a pontszerzésre, a dobogós helyekre és a győzelmekre.
A szponzorpénzek is segítettek?
A szintén nagykanizsai Horváth Tamást ugyancsak nem lepte meg a Cadillac bejelentése. Úgy érzi a két rutinos pilóta megfelelően jól működő autóval futamokat nyerhet, hiszen megvan bennük a lehetőség. Átélték mindketten milyen a győzelem íze.
– Pérez, valószínűleg a szponzorain keresztül még tuti egy csomó pénzt is visz – fogalmazott Horváth Tamás. – Mindketten alig várják, hogy újra vezessenek, bár nagy csodát nem várok tőlük. Viszont teljesen új szabályrendszer jön jövőre, így bármi megtörténhet! Azért a gumikezelés továbbra is fókuszban marad, ám abban bízom, hogy a bajnoki címért végre többen is harcban lehetnek majd.
