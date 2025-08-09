augusztus 9., szombat

A kanizsai Babics Zita a lányoknál a 34. helyen zárt a svédországi viadalon

2 órája

Bruchner Máté (ZKSE) tizedik az ifjúsági mountain bike Európa-bajnokságon

Pénteken lezajlottak az egyéni versenyek a svédországi Jönköpingben, a mountain bike ifjúsági Európa-bajnokságon. A magyar csapat legjobbja - csakúgy, mint tavaly - Bruchner Máté (Green Zone ZKSE) lett, aki az U15-ös fiúk közt a 10. helyen zárt.

Varga Andor
Babics Zita jönköpingi pályán, még a váltóversenyen

Fotó: Vámosi László/ZKSE

A zalaegerszegi Bruchner Máté mellett a nagykanizsai Babics Zita (Kanizsa14 KE) és a soproni Csuka Zsombor volt tagja a magyar csapatnak, mely a magyar szövetség támogatásával és a három klub összefogása révén lehetett ott a viadalon. A fiatalok szerdán a csapatversennyel nyitottak (ott 107 induló között az 58. helyet szerezték meg), majd következtek az egyéni versenyek.

bruchner máté
A fiúk versenye az első pillanattól igazi háború volt: a rajtnál bukó versenyzők mögött fekete szerelésben, 29-es számmal Bruchner Máté, aki szerencsére végig talpon tudott maradni
Fotó: Vámosi László

A rajtba itt a váltóverseny, illetve az azt megelőző időmérő összesített eredményei alapján szólították be a versenyzőket - elsőként Babics Zitát, hiszen a lányok viadala nyitotta a napot. A Green Zone ZKSE Facebook-oldalának beszámolója szerint a kanizsai bringás a 29. helyről indult a 45 fős mezőnyben, az első kört a 24. helyen fejezte be, majd a másodikban egy kisebb esés után visszacsúszott, de célba ért a 34. helyen, amivel nagyon elégedett lehet.

Bruchner Máté: 8. után 10. hely az Eb-n

Majd következett a fiúk viadala, óriási, több mint 100 fős mezőnnyel. Csuka Zsombor a mezőny hátsó részében kezdett, ám ez nem vette el a harci kedvét: a nap folyamán 37 előzést mutatott be és a leintésig a 71. pozícióig jött előre, ami a kőkemény mezőny közepét jelenti. Közben Bruchner Máté - aki egy éve, élete első Eb-jén a 8. helyen zárt - a mezőny elején vívott nagy csatákat. Huzamosan a 11. helyen haladt, karbyújtásnyira az áhított top 10-es eredménytől, ám az utolsó körben úgy tűnt, erről végül lemarad. Kilenc másodperc volt ugyanis a lemaradása egy svéd versenyzővel szemben, ám a záró kör legvégén hirtelen sikerült ledolgoznia ezt a hátrányt, majd óriási, egykerekezős befutó végén meg is előzte riválisát. Az Eb 10. hely nagyszerű teljesítmény, s tavalyhoz képest szinten tartásnak mindenképp nevezhető.

A verseny másnapján a magyar küldöttség - melyben felnőtt segítőként Egerszegről Bruchner Regina, Bruchner Tamás és Vámosi László is ott volt - hazaindult északról.

 

