A ZTE FC hosszabbított Dénes Vilmossal

A ZTE FC hosszabbított Dénes Vilmossal, írja a Nemzeti Sport.

A ZTE FC hosszabbított Dénes Vilmossal

Forrás: ZTE FC facebook oldala

A ZTE FC a klub hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy Dénes Vilmos 2027-ig tartó szerződést írt alá. A fiatal játékos a Zalaegerszeg színeiben eddig 38 tétmérkőzésen hat gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott, írja a Nemzeti Sport.

 

 

