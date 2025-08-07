Futball
1 órája
A ZTE FC hosszabbított Dénes Vilmossal
A ZTE FC hosszabbított Dénes Vilmossal, írja a Nemzeti Sport.
Forrás: ZTE FC facebook oldala
A ZTE FC a klub hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy Dénes Vilmos 2027-ig tartó szerződést írt alá. A fiatal játékos a Zalaegerszeg színeiben eddig 38 tétmérkőzésen hat gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott, írja a Nemzeti Sport.
