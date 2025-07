Az AC Milantól a Leicesterig: a ZTE FC támadója, Németh Dániel elárulta, hogyan készülnek

A szerda délelőtti edzés után ültünk le beszélgetni Németh Dániellel, de már elmúlt dél is, mire elkészült. Így telnek ugyanis a napok mostanában a zalai együttesnél. Nuno Campos vezetőedző alaposan megdolgoztatja a keret játékosait, nem aprózzák el a dolgokat, mindenre időt szakítanak. Németh Dániel a ZTE FC csapatánál eltöltött ideje alatt sok mindent megélt már, többek között kupagyőztes lett 2023-ban, no meg világsztárok ellen lépett pályára három esztendeje... A jelenlegi keretből nem sokan maradtak, akik az AC Milan ellen is szerepelhettek.

A ZTE FC játékosa, Németh Dániel (balról) és az AC Milan futballistái. A három évvel ezelőtti Fieszta egerszegi szempontból igencsak emlékezetesre sikerült. Fotó: Szekeres Péter

Az AC Milan elleni meccs volt eddig a csúcs

- Természetesen az AC Milan elleni Zete Fieszta az eddigi legemlékezetesebb számomra, hiszen teljesen telt ház előtt játszottunk egy európai topcsapat ellen és le is győztük a milánóiakat - válaszolta Németh Dániel azon kérdésünkre, hogy az eddigi három közül melyik volt számára a legemlékezetesebb az eddigi Zete Fieszták közül. - Minden egyben volt akkor: a hangulat, a nézők, az eredmény is jó lett, és nem is egy B-csapattal érkező Milant győztünk le, hanem a legnagyobb sztárjaikkal pályára lépőt.

Komoly ellenfél lesz a Leicester City

Szombaton pedig az a Leicester City érkezik a ZTE Arénába, amely a világ talán legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben szerepelhetett, sőt, 2016-ban angol bajnok lett. Csak kis szépséghibája a dolognak, hogy éppen a legutóbbi szezonban esett ismét ki a másodosztályba a Leicester. Ettől függetlenül a respektje megvan most is.

- Kilenc esztendeje bajnok volt a Leicester, emlékezhetünk rá, hogy mekkora visszhangja volt annak a sikerének - tért rá az aktuális ellenfélre Németh Dániel. - Az angol bajnokságban érte el, ami talán a legerősebb a világon, szóval nagyon várjuk az angol csapatot. Ugyanakkor ez is egy felkészülési mérkőzés lesz, hiszen számunkra a bajnoki rajt és a bajnokság fontosabb.

Kemény munka zajlik a ZTE FC csapatánál

Rátérve a felkészülésre, eddig nem sok minden derült ki a ZTE FC-ről. Az edzőmeccsek zárt kapusak voltak eddig, hiszen az új szakmai stáb a munkára összpontosított. De igazából milyen ez a munka? Erről is kérdeztük Németh Dánielt.

- Egy újfajta filozófiát igyekszik behozni a szakmai stáb, amiben sok új elem van - válaszolta Németh Dániel. - Például reggel nyolckor már találkozunk, kilenctől általában videózás van, mert nagy hangsúlyt fektetnek a taktikai elemekre, melyeket szeretnének átadni nekünk, játékosoknak. Az edzések pedig hosszúak és kemények, de ezek kellenek is, hogy minél tökéletesebben végezzük el a munkát. Szerintem kezd összeállni a játék, de persze van még mit csiszolni rajta.