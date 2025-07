Nem terítette ki lapjait a ZTE FC edzője, győzött a Leicester City Egerszegen (galéria, edzői nyilatkozat)

Sok helyzet nem adódott

A mérkőzést úgy is lehetett nézni, hogy mekkora különbség van az angol és magyar bajnokság között, de alapvetően mindkét csapat számára ez egy felkészülési találkozót jelentett. A ZTE FC előrébb tart a munkában, hiszen egy hét múlva már bajnoki nyitány következik, viszont az kérdés volt, hogy Nuno Campos mennyire akarta ezen a találkozón már kiteríteni a lapjait. Vélhetően nem szerette volna... A 15. percben Skribek lépett ki szépen, de lövése elakadt a kapusban, nem sokkal később El Khanouss nem a kapu előtt, hanem a középpályán mutatott be egy olyan csel-labdaátvétel-átadás kombinációt, ami miatt megértettük, miért taksálják az értékét 28 millió euróra. Akár már a nyáron viheti a Nottingham, erről szólnak a hírek. Visszatérve a zalai csapatra, arra lehet számítani, hogy a csapatkapitány ebben a szezonban nem a védelemben, hanem a középpályán futballozik majd, hiszen alapvetően középpályán van a posztja, de majd meglátjuk. A Leicesternél volt többet a labda és a világ legkeményebb bajnokságában edződött társaság dinamikusabban játszott, de nem jobban, mint a ZTE, úgyhogy nem sok helyzetet láthattunk a kapuk előterében.

Gundel-Takács nagy védései

A második félidőre a Stolarczyk kapus kivételével teljes sort cserélt az angol csapat, ugyanakkor hazai oldalon csak egy változtatás volt egyelőre: Bakti helyett Croizet érkezett pályára. Az 55. percben Gundel-Takács nagy jelenete következett: előbb Ayew helyezését védte lábbal, a kipattanóra Ndidi érkezett, de a zalai kapus visszaért a helyére és nagyot védett. Szép jelenet volt, a közönség nem is fukarkodott a tapssal. A Leicester ugyanakkor nyomást tudott a ZTE-re helyezni, mondjuk meg is maradt a minőség csapatukban a cserék után is.

Jött az angolok gólja

Az utolsó húsz percben is maradt az angolok fölénye és jött is a vezetésük. A 70. percben Jordan Ayew cselezte be magát a tizenhatoson belülre, aki nagy erővel lőtt, egy lábon megpattant a labda, így jutott a ZTE kapujába, 1-0. Az egerszegiek igyekeztek felvenni a ritmust, de nehezen bontakoztattak ki támadásokat. A hajrára aztán már cserélt Nuno Campos, az új szerzemények közül a costa ricai-i Peraza, az argentin Amato és az MTK-től érkezett Nagy Zsombor is. A Leicester nagy sebességbeli fölényben játszott, de valahol érthető is volt, hiszen frissebbek voltak játékosaik és ahogy említettük, maradt a minőség is a pályán, ehhez megfelelő a keretük. A ZTE FC néhány szép kontrát vezetett és Gundel-Takács is biztos volt a kapuban.