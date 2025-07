A ZTE FC ellen debütál a Leicester új menedzsere?

A ZTE FC az elmúlt egy hónapban nagy változáson ment keresztül, hiszen új klubvezetés állt fel, és a szakmai stáb is szinte teljesen kicserélődött. A portugál Nuno Campos vette át a csapat irányítását, és a keretben is számos változás történt. A Zete Fieszta lesz az első alkalom, hogy a ZTE FC szurkolói láthatják az új csapatot, így ebből a szempontból is különlegesnek ígérkezik a szombati nap.

A Zete Fiesztán jó lenne ismét tömött lelátókat látni, akárcsak három éve. Akkor a ZTE FC emlékezetessé is tette az alkalmat.

Fotó: Szekeres Péter

Három éve volt a Milan-verés

A Zete Fieszta sorozatának legemlékezetesebb fejezete a 2022-es volt, amikor megtelt a ZTE Aréna, hiszen a regnáló olasz bajnok, az AC Milan érkezett. Emlékezetes volt abból a szempontból is, hogy a ZTE 3-2-re legyőzte az olasz sztárcsapatot. Rá egy évre, 2023-ban a Bundesliga 4. helyezettje és a BL-induló Union Berlin volt a vendég, és a zalaiak akkor is nyertek 3-2-re. Tavaly a horvát HNK Sibenik rontott a sorozaton, amely 2-1-re nyert. Most ismét egy nagyhírű csapat érkezik, és sok nézőre számítanak.

A ZTE FC eddig hibátlan a felkészülés során

A ZTE FC eddig négy felkészülési mérkőzésen jutott túl és mind a négyet megnyerte. A szakmai stáb kérésére ezek a találkozók zárt kapusak voltak, és az eredményen kívül más információt nem adott ki a klub róluk. A csapatban történt változásokról mi is beszámoltunk, a Zete Fieszta pedig bajnoki főpróbát is jelent, hiszen rá egy hétre már a DVSC vizitál a ZTE Arénában a Fizz Liga, vagyis az NB I. 2025-2026. évi nyitó fordulójában. A ZTE FC honlapján lehet megvenni a jegyeket, melyek már szépen fogynak. Aki bérletet vásárol a szezonra, számukra a Leicester elleni mérkőzésre a belépés díjtalan.

A ZTE Arénában szombaton 13 órakor nyit a Fan Zone, 14 órától utánpótlás-mérkőzések következnek, majd a ZTE FC és az SC Sopron női együttesei játszanak bemutató találkozót. A ZTE Aréna kapui 17 órakor nyitnak, a 18.30 órakor kezdődő ZTE FC- Leicester City összecsapás előtt pedig a ZTE játékosai mutatkoznak be a közönségnek.

Keményen készül és Ausztriából érkezik a Leicester

Ami pedig a szombati ellenfelet illeti, a Leicester City az elmúlt két hétben Andy King edző irányításával készült. A 2016-ban eddigi egyetlen angol bajnoki sikerükkel történelmet író Rókák a legutóbbi szezon végén a 18. helyen végeztek a Premier League-ban, és kiesetek a másodosztályba. A csapat menedzsere a holland Ruud van Nistelrooy június végén közös megegyezéssel távozott posztjáról (szerződése 2027-ig szólt), azóta keresi a City az új menedzsert. Addig King irányít, akivel a csapat a hét végén a belga OH Leuvennel egy kimerítő, 180 perces mérkőzést játszott, így valamennyi Leicester játékos legalább 60 perces meccsterhelést kapott a négy félidős játék alatt, és az LCFC 2-1-re nyert.