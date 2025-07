A ZTE FC nem hibázott a fiatalszabály terén - még a főszereplők sem értik pontosan

A Magyar Labdarúgó Szövetség áprilisban döntött arról, hogy ösztönözve a csapatokat a magyar játékosok szerepeltetésére, mérkőzésenként öt magyar futballistát (köztük egy fiatalt) a pályán kell tartani annak érdekében, hogy az adott együttes megkapja a szövetség támogatását. Ami szezononként 500 millió forintot jelent. Ez nem kis pénz, amivel például a ZTE FC is minden bizonnyal számol. Az előző szezonban a bónuszként is emlegetett összeg feltétele az volt, hogy meccsenként a pályán kell töltenie 90 percet egy 2004. január elseje után született játékosnak. A ZTE FC ebből a szempontból jól állt az előző szezonban, hiszen Dénes Csanád, Bakti Balázs és Krajcsovics Ábel is rengeteg időt töltött a pályán. Bőven kimerítette a "keretet", sőt, túl is teljesítette.

Kékben a ZTE FC játékosa, Papp Csongor, aki 76 percet töltött a pályán a DVSC ellen és ez, a mostani bajnokságban még belefér.

Fotó: Szekeres Péter

Az ötmagyaros szabály lényege

Viszont eltelt egy év. Az MLSZ az ötmagyaros szabályt, de inkább ajánlást hozta meg. A megítélhető támogatás maximális összege 375 millióról 500 millió forintra emelkedett, amennyiben egy csapatban folyamatosan pályán van öt magyar játékos valamennyi találkozón, s ezek egyike 2005-ös születésű labdarúgó.

Az MLSZ új ajánlása az NB I.-re vonatkozóan:

az öt magyar labdarúgónak végig a pályán kell lennie, kivéve

ha a labdarúgó(ka)t lecserélték és helyette/helyettük az előírásoknak megfelelő labdarúgó(k) lép(tek) pályára;

vagy

ha a labdarúgó(ka)t kiállították

ha a labdarúgó(k) sérülése esetén a sportszervezet minden cserelehetőségét kimerítette.

Az MLSZ hozott egy átmeneti szabályt is, hiszen lényeges, hogy az áprilisi elnökségi döntés a 2026-2027-es bajnoki évtől lesz valóban "éles". A mostani szezonban viszont a csapatok részéről már teljesíthető, amiért jár az 500 milliós összeg. A 2024-2025-ös bajnokságra vonatkozó előírást részteljesítésnek fogadja el az MLSZ, azonban ebben az esetben a bónusz nem 500, hanem 325 millió forint. Mit kell ezért tenni?

Íme:

sportszervezet az összes bajnoki mérkőzésen átlagban mérkőzésenként legalább 45 percet szerepeltet fiatal labdarúgót, és átlagosan legalább 450 percet szerepeltet hazai labdarúgót;

az átlag számításakor korlátozó feltétel, hogy egy mérkőzésen a fiatal labdarúgók játékpercei esetében legfeljebb 90 perc, a hazai labdarúgók esetében legfeljebb 540 játékperc vehető figyelembe.

A ZTE FC a részteljesítést kimerítette

Visszatérve a szombati ZTE FC-DVSC találkozóra (3-3): Papp Csongor 76 percet töltött a pályán, ekkor cserélték le, a helyére nem érkezett 2005. január 1. után született játékos. Akiket becserélhettek volna a helyére, hiszen a kispadon ültek: Klausz Milán (2005), Rózsa Máté (2007), Mulasics Dániel (2006). A zalai klub ezzel az MLSZ ajánlását részben teljesítette, vagyis nem esett el a támogatástól, de a maximális összeg már nem jöhet össze neki.