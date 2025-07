ZTE FC: péntek esti randevú után főpróba a Leicester ellen (galéria)

A Fizz Liga (leánykori nevén labdarúgó NB I.) tehát egy hét múlva rajtol, de a ZTE FC számára előbb a 2016-os angol bajnok Leicester City jelenti az éppen aktuális akadályt. Felkészülési mérkőzésről van szó, ezt hangsúlyozta például Németh Dániel, a zalaiak támadója is tegnapi riportunkban, de azért fontos állomás ez a kék-fehérek számára, hiszen a bajnokság főpróbája.

Zajlik a bemelegítés az edzőpályán. Talán már a ZTE FC játékosainak is hiányoztak a drukkerek

Fotó: Szekeres Péter

Stegersbachban készül a Leicester

Ám előbb néhány szót a Zete Fieszta vendégéről, a Leicester Cityről. A szezon végén az angol élvonaltól búcsúzó Rókák nem vesztegették az időt, s miután szerdán megérkeztek Ausztriába, az előző nap kinevezett új menedzser, a spanyol Martí Cifuentes azonnal munkához látott a csapattal. Az angolok a Güssing melletti Stegersbachban töltik az elkövetkező egy hetet és innen érkeznek majd szombaton Zalaegerszegre. Teljes kerettel készülhetnek, az elmúlt két hetet odahaza kemény munkával töltötték. Ahogy már írtuk, 210 millió euróra taksálják az angol csapat játékoskeretének összértékét.

28 milliót érő játékosuk is van

Igazán nagy, nemzetközi sztárok nincsenek csapatukban, Jamie Vardy mondjuk az volt, de ő a szezon végén távozott, ahogy Ruud van Nistelrooy, a korábbi menedzser is. Dán kapusuk, Mads Hermansen, a védő Victor Kristiansen, illetve a belga védő Wout Faes is 15-15 milliót ér, a legmagasabbra taksált a belga-marokkói középpályás, Bilal El Khannouss, akinek az értéke 28 millió euró a transfermarkt.com szerint. Nem véletlen, hogy a 21 éves játékos a Nottingham Forest és a Sunderland célkeresztjében áll, és angliai hírek szerint a nyáron elhagyhatja a Leicestert. Nyilván ezek az összegek hazai szemmel nézve óriásiak, de más lépték az angol és a magyar labdarúgás...

A ZTE FC új szerzeményei is bemutatkoznak

Ami a Nuno Campos vezette ZTE FC-t illeti, csütörtök este egy újabb játékos érkezését jelentette be a klub, a brazil Joao Victor személyében. A 21 éves szélső a Ceará SC csapatától érkezett, de egy évet eltöltött a japán Osakánál is. A nyáron érkezettek vele együtt szombaton mutatkoznak be a hazai közönség előtt. Vagyis, a szlovén kapus Zan Muricio, a Costa Rica-i védő Joseth Peraza, az argentin középpályás Fabricio Amato, illetve a védő Nagy Zsombor (MTK), és a középpályás Skribek Alen, továbbá a kölcsönből visszatérők (Senkó Zsombor, Huszti András, Papp Csongor, Klausz Milán).