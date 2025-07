Vajon hol lesz a helye a ZTE FC-nek a Fizz Ligában?

A szombati Zete Fieszta most amiatt is érdekes volt, hogy a ZTE FC csapatát a Leicester City elleni találkozón láthatta először a felkészülés alatt a szurkolótábor, de mondhatjuk, a sajtó is, hiszen a korábbi négy - amúgy győztes - felkészülési mérkőzés a média számára is zárt kapus volt. Mondjuk nagy titkok nem voltak, hiszen mindenki tudta, hogy kik távoztak, és közben az új igazolásokra is fény derült. A kék-fehéreknél viszont a nyáron annyi változás történt, ami miatt a szurkolók most érthetően még nagyobb figyelemmel kísérik azt, ami a klubnál történik. Új vezetés alakult, és most szándékosan nem írjuk, hogy új tulajdonosa is van a klubnak, hiszen erről egyelőre - legalábbis úgy tűnik - még nincs szó. Végh Gábor a háttérbe vonult, az új tulajdonosi kör kialakítása pedig folyamatban van. Ami viszont biztos, hogy teljesen új szakmai stáb és új szakmai vonal jött a ZTE FC életébe.

A ZTE FC játékosai az új szakmai stáb érkezésével egy más futballkultúrával is ismerkednek. Nuno Campos (jobbról) és segítői még a munka elején járnak, de bíznak a sikerességben.

Fotó: Szekeres Péter

Más léptékű az angol futball, ezt láttuk

A szombati találkozó, vagyis a főpróba, a zalaiak szempontjából biztatónak volt nevezhető. Az eredmény mellékes most, hiszen a Leicester más kategóriát képvisel, és az, hogy 1-0-ra nyert Egerszegen, tisztes helytállást jelent a ZTE FC szempontjából. Miért is mondjuk ezt. Mert más léptékű az angol futball a magyarhoz képest, ami a szombati összecsapáson is kirajzolódott. Az, hogy a Leicester kiesett az angol élvonalból, és most a Championship-ben (a másodosztály) indulhat, mindez gyakorlatilag nem látszott az angolokon. Ugyanaz a csapatuk, mint volt a Premier League-ben. Viszont új menedzserük van, Marti Cifuentes személyében, aki szombaton több, mint húsz játékost küldött pályára, gyakorlatilag két különböző csapatot. Ő a mérkőzés után arról beszélt, hogy a felkészülés során sokszor nem fontos az eredmény, de szombaton ez is lényeges volt számukra, mert mindig nyerni akarnak. Ahogy fogalmazott, van még mit csiszolni a játékukon és látták a hibákat is, amiket ki akarnak javítani.

A ZTE FC a DVSC ellen nem biztos, hogy így kezd...

Nos, a ZTE FC szakvezetője, Nuno Campos gyakorlatilag hasonló szemszögből értékelt. Azt gyorsan tisztázta - és ebben igaza volt - hogy olyan csapat ellen játszottak, ami más szintet képvisel és a mutatott játékot is ehhez kell mérni. A magyar bajnokságban nem mindig jön majd szembe ilyen erősségű csapat. Még egy dolog: a szombati találkozó a ZTE FC számára is még egy felkészülési találkozó volt...