Szendrei Norbert: eddig is hiába jósolták, a ZTE FC nem esett ki

Arról, hogy a ZTE FC lehet az egyik kieső...

Rátérve a bajnoki nyitányra, egyre több elemzés, vélemény formálódik meg arról, hogy ki lehet a bajnok, kik eshetnek ki az NB I.-ből. Ebből a szempontból a ZTE FC-t az egyik potenciális kiesőnek jósolják, ahogy például a Gól2 című műsorban is elhangzott. Szendrei Norbertet meg kellett kérdeznünk arról, hogy az önbizalmukat ez mennyire befolyásolja a nyitány előtt, illetve mit szól ehhez?

- Nyilván eljutnak ezek a hangok hozzánk is - válaszolta. - Nekem az a véleményem, hogy a stúdióban ülők nem biztos, hogy tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a mind a 12 csapatnál milyen munka zajlik. Ők nincsenek ott az edzéseken, nem látnak bele ebbe. Eddig is mindig kiesőnek tartottak bennünket és egyszer sem estünk ki, úgyhogy ezt akár még jó előjelnek is tarthatjuk... Igen, mi is azt szeretnénk, ha nem kizárólag a bennmaradással kellene foglalkozni, és az a cél, hogy minél előrébb végezzünk. Azt viszont látni kell, hogy ebben mezőnyben három-négy csapaton kívül nagyjából mindenkit lehetne akár kiesőjelöltnek is tartani. A lényeg most is az: nem az számít majd, ami a szezon előtt elhangzik a stúdióban, hanem az, ami a pályán történik.

A DVSC ellen is számíthatnak a szurkolókra

Szombaton rajt a DVSC ellen, Szendrei Norbertet pedig akár új (régi) szerepkörében is láthatjuk.... Azt kérdeztük tőle, milyen mérkőzésre számít és persze azt is, hol lesz az új idényben az igazi posztja.

- Túl sok információval nem rendelkezünk a DVSC-ről, de elegendővel arra, hogy felkészüljünk ellene - vélekedett a csapatkapitány. - Náluk is történtek változások, ahogy persze nálunk is. Természetesen dominálni szeretnénk a nyitó mérkőzésen a stabil védekezés mellett és persze gólokra törekszünk. Az eddigi felkészülési mérkőzéseken főleg középpályán játszottam, de eredetileg is középpályás vagyok, ugyanakkor egy alkalommal szélső védőt játszottam. Tulajdonképpen mind a két csapatrészben számít rám a szakvezetés. A lényeg szombaton is az lesz, hogy jól kezdjük a bajnokságot. Ami a sok változás mellett szerencsére nem változott, hogy a szurkolók mögöttünk állnak, ezt érezzük, és ez nagyon fontos.