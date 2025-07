Spanyol edző a Zala vármegyei bajnokságban

Nagy változások zajlanak a ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapatánál és a klubnál is ezen a nyáron. A részleteket most már ismerik a zalaiak szurkolói a tulajdonosváltástól az új szakmai stáb kialakításáig. A bajnokság elkezdődött az NB I.-ben, a ZTE FC II. pedig a rajtra vár.

A ZTE FC II. kispadján egy spanyol szakember, Gonzalo Escudero ül a jövőben.

Fotó: ZTE FC

A bajnoki cím után

Mint ismert, a fiatalok - hiszen zömében utánpótláskorú játékosok alkották a keretet - megnyerték a Zala vármegyei I. osztály küzdelmeit, azonban az NB III.-ba kerülésért zajló osztályozón nem sikerült túljutni. A ZTE FC II. így ismét a vármegyei bajnokságba nevezhetett. Úgy tűnt, hogy marad a korábbi szakvezetés, vagyis Horváth Gábor vezetőedző, azonban a klubnál úgy döntöttek, hogy új szakmai stáb vezeti a ZTE FC II. együttesét - jelentette be hivatalosan is a zalai klub. Az új edző ugyanis a spanyol Gonzalo Escudero lesz, igazodva ahhoz a vonalhoz, amelyen elkezdett építkezni a ZTE FC.

A ZTE FC II. spanyol edzővel várja a rajtot

A ZTE FC II. tehát spanyol edzővel vág neki az új szezonnak a megyeiben és ez mindenképpen kuriózumnak számít majd. Ibériai tréner ugyanis vélhetően még nem dolgozott a zalai futball ezen osztályában, de ha igen, akkor javítsanak ki... Információink szerint továbbra is a fiatalok kerülnek előtérbe, az U19 és az alacsonyabb korosztályokból, de az első csapat keretéből is lesznek majd visszajátszók, hiszen erre lehetőséget adnak a szabályok. Illetve, ha igazak a zuhanyhíradó értesülései, akkor külföldi, fiatal futballisták is érkezhetnek a csapathoz, akiket tudatosan felépítve, készítenének fel arra, hogy lehetőség szerint a ZTE FC első együttesébe lépjenek fel.

Izgalmas feladatnak tartja a kihívást

- Már az idevezető úton nagyon izgatottam volt, hogy csatlakozhatok ehhez a nagyszerű klubhoz - nyilatkozta a ZTE FC honlapján a spanyol szakember. - Minden rendben van, lassan egy hete vagyok itt, és kezdem megszokni a mindennapi rutint. Eddig minden nagyon jól alakul. A ZTE II. remek lehetőséget nyújt a környékbeli játékosok számára, hogy felkerüljenek az első csapatba, ami nekik és nekünk is rendkívül fontos, ezzel tisztában vagyok, és teljes mértékben elkötelezett vagyok a cél iránt. Komoly kihívások állnak előttünk, keményen kell dolgoznunk a játékosokkal, hogy fejlődni tudjanak, és remélhetőleg elérjék az első csapat szintjét. Az egyetlen célunk, hogy a fiatal tehetségeinkből erős, minőségi futballistákat neveljünk az első csapat számára.