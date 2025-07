A ZTE FC igazi, őszinte futballja győzelmet érdemelt volna

Új bajnokság, új név. Igaz ez most a hazai labdarúgó NB I.-re is, hiszen a most startoló sorozat a Fizz Liga nevet viseli köszönhetően a fő támogatónak, amely továbbra is az OTP Bank. Új szelek fújnak a ZTE FC csapata háza táján is, hiszen új tulajdonosi kör alakult, teljesen új a szakmai stáb, és a kék-fehérek kerete is vérfrissítésen esett át, de azért attól messze van, hogy új teljesen új csapatról beszéljünk. A mag megmaradt, amelyet már láthatott a hazai közönség az egy hete rendezett Zete Fiesztán, amikor a nagyhírű Leicester City volt a vendég a ZTE Arénában.

A ZTE FC játékosai ünnepelnek. Joao Victor (jobbról) köszöni meg Bakti Balázsnak a gólpasszt....

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

ZTE FC - DVSC 3-3 (2-1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2844 néző. Jv.: Káprály (Szalai, Horváth Z.).

ZTE FC: Gundel-Takács - Nyíri (Bakti, 13.), Várkonyi, Csóka D., Papp Cs. (Nagy Zs., 76.) - Szendrei - Dénes Cs. (Németh D., 76.), Csonka, Skribek (Krajcsovics, 76.) - Criozet (Joao Victor, 27.). Vezetőedző: Nuno Campos.

DVSC: Varga Á. - Dacosta (Tercza, 73.), Mejias (Regenyei, 87.), Lang, Vajda - Szűcs, Batik - Kocsis D. (Escribano, 73.), Dzsudzsák (Szécsi, 63.), Szuhodovszki (Gordic, 63.)- Bárány. Vezetőedző: Sergio Navarro.

Gólszerzők: Dénes Cs. (23.), Joao Victor (45+6.), Skribek illetve Dzsudzsák (44.), Bárány (67., 89.))

Sárga lap: Kiss B. (45+3.), illetve Szuhodovszki (6.), Mejias (54.), Kocsis D. (68.)

Egy változtatás hazai oldalon

Nem a szombati volt egyébként a labdarúgó NB I. Fizz Liga 2025-2026. évi szezonjának a nyitótalálkozója, hiszen pénteken rendezték meg az Újpest - DVSTK összecsapást, amit a Megyeri útiak 3-1-re nyertek meg. Az egerszegi bajnoki nyitány egyben a portugál szakember, Nuno Campos bemutatkozása volt tétmérkőzésen. Kérdésnek tűnt, hogy a ZTE FC milyen összeállításban lép pályára. Tulajdonképpen majdnem az a csapat futott ki a DVSC ellen, amelyik a múlt heti Leicester elleni találkozón. Annyi különbséggel, hogy Yohan Croizet kezdett, Bakti Balázs pedig a kispadon foglalt helyet. Ezen elmélkedni nem jutott idő, ugyanis az első percben már két gólszerzési lehetősége lett a zalaiaknak, de jó helyzetből Kiss B. és Skribek sem találta el a kaput.