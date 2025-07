Tiszta lappal, új edzőkkel jön el a nyitány Egerszegen is

A ZTE FC és a DVSC hasonló élményekkel fejezte be a legutóbbi szezont. Mindkét csapat a kiesés elkerüléséért harcolt, ebből a szempontból az egerszegiek lélegezhettek fel egy hangyányival korábban, vagyis nem kellett az utolsó, 33. fordulóra halasztani a döntést. A DVSC viszont élet-halál harcot vívott a Fehérvár FC-vel, és az egymás elleni csatából a debreceniek jöttek ki jobban (idegenben nyertek 3-0-ra). Ennyin múlt, hogy most a DVSC készülődhet az NB I. nyitányára és nem a Fehérvár FC, amely az NB II-be zuhant.

A ZTE FC csapatának egyik nyári érkezője, Skribek Alen (7) a felkészülési meccseken többször is betalált. Ennyi a biztos, a többit meglátjuk.

Fotó: Szekeres Péter

Új edző és új játékosok a DVSC-nél

A nyári felkészülés során sok változás történt a ZTE FC és a DVSC együttesénél is. A Loki – noha benn maradt az élvonalban – szerződést bontott Nestor El Maestro vezetőedzővel, holott a bennmaradással automatikusan meghosszabbodott volna az edző szerződése. A helyét a spanyol Sergio Navarro vette át vezetőedzőként és a debreceni keretben is komoly változások történtek. A legérzékenyebb veszteség kétségkívül Brandon Domingues távozása, akit a spanyol Real Oviedo szerződtetett. Domingues az egyik legjobb idegenlégiósnak számított a hazai mezőnyben. Ferenczi János Csíkszeredára, Megyeri Balázs az ETO-hoz igazolt, de persze érkeztek is új játékosok. A "spanyol vonal" érvényesült, hiszen Álex Bermejo, Adrián Guerrero, és Fran Manzanara is az ibériai országból igazolt a DVSC- hez, a francia Julien Dacosta és a venezuelai Josua Mejías mellett. A szerb Djordje Gordic és Varga Ádám (Ferencváros) kölcsönbe érkezett. Még egy igazolása volt a Lokinak, hiszen a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs szerződését is egy évvel meghosszabbították.

Nem számít a múlt

Hogy milyen csapata van jelenleg a debrecenieknek, arra csak azt lehet mondani: szombaton meglátjuk. A ZTE FC és a DVSC a bajnokság hajrájában Debrecenben találkozott legutóbb, akkor emlékezetes meccsen a házigazda 4-3-ra nyert. Erről a meccsről is szót váltottunk Szendrei Norberttel, a ZTE FC csapatkapitányával, akivel a minap beszélgettünk, de csak annyit jegyzett meg ő is: azóta annyi minden történt a két csapat háza táján, hogy nem érdemes már a múlttal foglalkozni.