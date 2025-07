A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos biztos benne, hogy nem csapata lesz az egyik kieső

A labdarúgó NB I. Fizz Liga 1. fordulójában lejátszott ZTE FC - DVSC mérkőzés utáni edzői nyilatkozatok. A nyitány, vagyis az 1. forduló Egerszegen 3-3-as döntetlent hozott, de egy kifejezetten élvezetes találkozón.

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője.

Fotó: Szekeres Péter

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzőjének értékelése

- Ez volt a szezon első mérkőzése és egy nehéz találkozó volt ez - nyilatkozta a ZTE FC portugál szakvezetője. - Kemény úgy kezdeni egy összecsapást, hogy mindjárt az elején két cserét kell végrehajtani. A csapat remek harcmodort mutatott, mindent megtett a három pont megszerzéséért. És hiszem, hogy folyamatos fejlődést fog látni mindenki és a közönség meg lesz elégedve csapatunkkal . ma is közel álltunk a győzelemhez, de lépésről lépésre kell haladnunk és egyre jobbak leszünk.

A szakvezetőt a mérkőzés utolsó perceiben kiállította a játékvezető, hiszen hevesen reklamált. A DVSC harmadik gólja előtt ugyanis Bakti Balázs a földre került vérzett a feje egy összecsapás után, de Káprály Mihály nem állította meg a játékot. Kérdésként elhangzott, hogy mi történt annál az esetnél?

- Nem fogok beszélni a játékvezetésről sem most, sem pedig a szezon hátra lévő részében, meghagyom önöknek, hogy írják le a véleményüket. Bakti vérzett és erre megvannak a szabályok, hogy ilyenkor mi a teendő.

A két kényszerű csere is megzavarta a ZTE együttesét, de például a csereként beszálló Joao Victor nagy kedvvel futballozott és gólt is szerzett. Lapuunk azt is megkérdezte Nuno Campostól, mi a véleménye arról, hogy az itthoni szakértők a ZTE FC csapatát tippelik az egyik kiesőnek.

- Joaóval sok játékszituációban dolgoztunk már eddig is, de később érkezett és még nem tud kilencven percet a pályán tölteni. Hittünk benne, hogy segíteni tud, ezt bizonyította ma is. Ami a második kérdését illeti, a csapatnak nem volt túl jó szezonja az előző bajnokságban. Emiatt érthető talán, hogy a szakértők így vélekednek, de mi azért dolgozunk, hogy ne a kiesés elkerüléséért kelljen harcolnunk, hanem, hogy egyre jobb csapatunk legyen. Én biztos vagyok abban, hogy nem mi leszünk az egyik kieső.