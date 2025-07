Más a futballjuk, s ez sikereket ígér - A ZTE FC-hez új ügyvezető érkezik

Vélhetően így vannak ezzel a ZTE FC futballistái is. Akik jó játékkal lepték meg a hazai publikumot, talán jobbal is, mint amire előzetesen számítani lehetett. A DVSC elleni 3-3-as döntetlen viszont vezéráldozatokkal is járt, de az majd később derül ki, hogy mekkorával.

A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos eltiltásra számíthat, és a Diósgyőr elleni meccsen szinte biztos, hogy nem ülhet le a kispadra

Fotó: Szekeres Péter

Veszteségeket is elkönyvelhetnek

Kezdjük Nuno Campos vezetőedzővel. Biztosan nem ül majd a kispadon a szombati, Diósgyőr elleni találkozón. Káprály Mihály játékvezető gyorsan "kipontozta" a portugál szakembert a két sárga lappal, hiszen azt magyarázta a ZTE szakvezetője, hogy játékosa, Bakti Balázs vérző fejjel a földön fekszik. Nyilván ez a "beszélgetés" nem egy nyugodt, higgadt eszmecsere volt, de a meccs hevében ez nem is jellemző. És éppen ekkor kapta meg a harmadik gólt is a ZTE FC, csoda, hogy "kiakadt" a vezetőedző? Remélhetőleg csak egy meccses eltiltást kap. Káprállyal meg nincs szerencséje a ZTE csapatának, ez most már biztos, visszatekintve az általa vezetett találkozókra... Maradva a veszteségeknél, a mérkőzésen megsérült Yohan Croizet és Nyíri Vince, le kellett cserélni őket, s majd kiderül, hogy mennyit kell kihagyniuk, vagy kell-e egyáltalán.

Szerencsére viszont nem csak veszteségekről lehet beszélni, hanem pozitívumokról is. A ZTE FC játéka mindenképpen az volt, a támadófutball került előtérbe. Dénes Csanád és Skribek Alen is láthatóan élvezték a játékot, majd amikor beszállt a brazil Joao Victor, ő is csatlakozott hozzájuk. Mindhárman gólt szereztek.

A brazil fiú öröme

- Fantasztikus érzés volt gólt szerezni a debütálásomon, és különösen a saját szurkolóink előtt. Ez varázslatos élmény volt számomra, nagyon motivált és magabiztos voltam a pályán. Egész héten keményen dolgoztam, és felkészültem erre a pillanatra. Örülök a pozitív visszajelzéseknek is, fontos nekünk, játékosoknak, hogy megkapjuk ezt a támogatást a szurkolóinktól - nyilatkozta a klub közösségi oldalán a brazil játékos, akit máris megkedvelt a hazai publikum.

Dénes Csanád: más a futballunk

Az első gólt szerző Dénes Csanád pedig arról is beszélt, hogy egyre jobbak lesznek.