A Zalaco-ZÚK újabb érmei az országos bajnokságokról

A Zalaco-ZÚK három versenyzőt indított Győrben, ahol a gyermek korosztályú úszók legjobbjai számára rendezték meg az országos bajnokságot. Az Aqua Sportközpontban a 13-14 éves fiúk és lányok korosztályos bajnokságán Zalaegerszegről Sándor Sarolta, Hamusics Cecília és Balogh Áron indult és mindhárman egyéni csúcsokkal, vagy ahhoz közeli időkkel hozták a legjobb formájukat.

A Zalaco-ZÚK legfiatalabb korosztályának képviselői, akik a delfin bajnokságon szerepeltek.

Fotó: Zalaco-ZÚK

Zalaco-ZÚK: érmek, pontszerző helyek

A legeredményesebben ezúttal Sándor Sarolta (2012) versenyzett, aki bronzérmet szerzett 1500 m gyorsúszásban (18:11,79), míg 800 méteren (8:38,71) a 6. helyen végzett. Ezeken kívül az összes gyorsúszó számban (400, 200, 100, 50 m ) is elindult. Hamusics Cecília (2011) szintén 1500 méter gyorson (18:39, 51) versenyzett remekül, melyben a hetedik, 7., pontszerző helyen fejezte be a versenyt. Ő is szintén elindult a gyorsúszó számokban, valamint 400 m vegyesúszásban is. Balogh Áron (2011) a fiúk versenyében szintén gyorsúszószámokban, valamint 100 m mellúszásban állt rajthoz, de legjobb eredményét ő is 1500 m gyorson (17:59,64) érte el, a kitűnő 6. helyet megszerezve.

Horváth Csaba vezetőedző elégedettségének adott hangot, hogy idén már minden korosztályban sikerült résztvevőket küldeni az országos bajnokságokra, és mint ezen az ob is bizonyították, hogy országos viszonylatban is állják a sarat, és jól teljesítenek ezeken az eseményeken

Ezt megelőzően pedig a legfiatalabb korosztály képviselői a regionális delfin bajnokságban voltak érdekeltek. Ebben a korosztályban a 9-10 évesek, illetve az ennél fiatalabbak versenyeznek, és nem egy helyen, viszont egy időben, az ország három pontján rendezték meg számukra az országos versengést. A Zalaco-ZÚK ezúttal hét leány versenyzővel indult a Veszprémi Sportuszodában, ahol a Nyugat -, Dél- és Közép-Dunántúl képviselői álltak rajthoz.

A Zalaco-ZÚK legeredményesebb versenyzője a delfin ob-n Kópicz Kincső volt.

Fotó: Zalaco ZÚK

A 2015-ben születettek között Kópicz Kincső Annabell állt rajthoz, s noha felkészülését betegség hátráltatta, nagyon szép eredményeket sikerült elérnie. Összesen 5 aranyérmet szerzett a két ezüstje mellett. Győzött 50 m pillangón és 50 m mellel, 100 m pillangón, 100 m gyorson és 200 m gyorson. Két ezüstjét 200 m vegyesen és 400 m gyorson.