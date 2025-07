A zalaegerszegi származású Sohonyai Péter jorkyballban, a 45 év feletti kategóriában jutott fel a csúcsra

– A jorkyball közössége nemzetközi szinten nem elhanyagolható – említette Sohonyai Péter, aki egyébként a franciaországi tornán egyéni elismerésben is részesült: megkapta a legjobb védőjátékos különdíját. – A nemzetközi szövetség Lausanne-ban székel, húsz ország a tagja, ezekben száz klubot és 200 ezer játékost tartanak nyilván. Minden évben rendeznek nemzetközi versenyeket, ezeknek mi is rendszeres résztvevői vagyunk. De én személy szerint nagyon örülnék, ha itthon is folyamatosan tudnánk tétmeccseket játszani.