Vármegyei futball: Zala a középmezőnyben, augusztus végén indulnak a bajnokságok

Az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóságához beérkeztek a nevezések a 2025-2026. évi bajnokságokra. Általánosságban elmondható, hogy a létszám megegyezik a korábbi évekével, és a Zala vármegyei futball ebből a szempontból országosan a középmezőnybe tartozik. Ezt erősítette meg Szekeres Szabolcs, a megyei igazgatóság igazgatója.

Szekeres Szabolcs, az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatója is megerősítette, hogy a vármegyei futball Zalában nincs rossz helyzetben.

Fotó: ZH

Zala országosan a középmezőnybe tartozik

- Volt már, hogy több csapatunk nevezett, de így országosan a középmezőnyben vagyunk ezzel a csapatlétszámmal - mondta szekeres Szabolcs. - Több játékos nem lett, a megszűnő csapatok helyére mindig nevez egy újabb. Most például a Babosdöbréte és a Gutorfölde. Nagyobb horderejű változás, hogy az MLSZ Sportigazgatósága lehetővé tette U21-es korosztályú bajnokság kiírását is, mellyel egyidejűleg szigorította az U19-es II. osztályú bajnokságok versenykiírását. Kevesebb és alacsonyabb korhatárú túlkoros nevezhető a mérkőzésekre. Az egyesületek véleményét kikérve úgy döntöttünk, hogy a vármegyei második osztályba nevezett egyesületeknek kötelezően az U21-es korosztályú utánpótlás bajnokságban való részvételt írjuk elő. Mivel mind az U19-es, mind az U21-es bajnokságban való nevezést nyílttá tettük, így természetesen, ha bármelyik másodosztályú egyesület az U19-be nevez be utánpótlás csapatot, azt elfogadjuk, és nem kell mindkét bajnokságban csapatot indítania.

Vannak, akik vállalták az osztályváltást

A vármegyei I. osztály 14 csapattal indul. A mezőnyben annyi változás történt, hogy a vármegyei II. osztály bajnoka, a ZNet-Telekom Becsehely vállalta a szereplést a magasabb osztályban. A Gyenesdiás nevezését nem tudták elfogadni, mert sem a nevezési, sem a hiánypótlási időszak végéig nem tudtak feltölteni NAV-0s igazolást, de erről a múlt héten bővebben is írtunk.

A vármegyei II. osztály szintén 14 csapattal indul. A legutóbbi szezonhoz képest az alábbi változások történtek: a bajnok Becsehely SK az első osztályban indul, a Bak kiesett, a Nagylengyel pedig visszalépett a harmadosztályba. A III. osztály bajnokai közül a Déli csoportból a Letenye, míg a Keleti csoportból a Nagykapornak csatlakozik a mezőnyhöz.