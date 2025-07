Kék-fehér dobogó az ultisok Emlék Kupáján

A versenyen – melynek keretében elhunyt sporttársakra is emlékeztek – 34 kártyás vetélkedett, még Somogyból is érkeztek indulók. A dobogón viszont a házigazda csapat három tagja végzett: 1. Winkler László, 2. Simonyai Elemér, 3. Sipos László. Az ultisok most nyári szünetet tartanak, a ZTE éven át tartó versenysorozata, a 11. Göcsej Kupa szeptemberben folytatódik.