A Kanizsa Box Klub ökölvívóinak sem ismeretlen a dobogó legfelső foka

Az ökölvívók ORT versenyét Pozsonyban rendezték meg, ahol a dél-zalai klubból Pápai László (50 kilogrammos súlycsoport), valamint Gyóni András (+80) is szorítóba lépett a magyar U17-es válogatott tagjaként. És szereplésük nem is merült ki a puszta részvételben: Pápai három győzelemmel, hibátlan teljesítménnyel aranyérmet szerzett, de Gyóni is csak a döntőben kapott ki, így ezüstérmet hozott haza a szlovák fővárosból.

Szira Zsófia edzőjével, Sáfár Györggyel

Fotó: KBK

Közben Tatabányán zajlott le a felnőtt ökölvívók országos bajnoksága, mely a százkettedik volt már a sorban. A KBK színeiben remek esélyekkel várta a viadalt Szira Zsófia (+80), aki nem is okozott csalódást az érte szorítóknak: Sáfár György edző tanítványa magabiztosan menetelt a versenyen, melynek végén pályafutása második felnőtt magyar bajnoki címét gyűjtötte be.