Pongrácz Zoé Angliában is bizonyította tehetségét

A British Open Championships 2025 elnevezésű viadalt Sheffield városában rendezték meg, ahol a Zalaegerszegi Vívó Egylet tehetséges kerekesszékes vívója, Pongrácz Zoé is indult. A ZVE korábban már szép sikereket elért vívója ezúttal is megvillantotta tehetségét.

Pongrácz Zoé (jobbról a második), a ZVE vívója, érmes társaival a sheffield-i viadalon.

Fotó: British Fencing

Pongrácz Zoé erős mezőnyben bizonyított

Az angliai verseny különlegességét az is adta, hogy integrált rendszerben zajlott, így A és B kategóriás kerekesszékes vívók, valamint ép sportolók is indulhattak, ami magas színvonalú és rendkívül színes mezőnyt eredményezett. Az eseményre Pongrácz Zoé a négyszeres paralimpikon Gemma Collis meghívása révén jutott el. Az angol vívó egyébként mindhárom fegyvernemet – tőrt, párbajtőrt és kardot – megnyerte. Pongrácz Zoé a tőr és a párbajtőr A kategóriájában állt pástra, és mindkét számban nagyszerű teljesítménnyel a harmadik helyezést szerezte meg. Az egerszegi vívó tehát a hazai viadalok után a most megszerzett bronzéremmel nemzetközi szinten is bizonyított egy ilyen erős, sokszínű mezőnyben. Pongrácz Zoé utazását klubja mellett támogatók és a Magyar Vívó Szövetség is segítette.